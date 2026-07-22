Guerra en Oriente Próximo
Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás
El mandatario cree que la presión militar acabará forzando a Teherán a aceptar un pacto "muy pronto"
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EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás
"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.
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