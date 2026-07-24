Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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