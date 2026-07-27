Francia contiene el avance del incendio de Gironde, aunque las autoridades creen que “durará varias semanas o incluso meses”

Los incendios dan un respiro a los servicios de emergencias de Francia. Según las autoridades, las condiciones mejoraron durante la noche del domingo; el descenso de las temperaturas y las rachas de viento, y el aumento de la humedad han ayudado a que el fuego no avance en la región de Gironde, aunque todavía sigue sin estar controlado.

La situación es de una catástrofe inédita. El país nunca antes había experimentado un incendio de tal amplitud geográfica, a pesar de los medios nacionales y europeos destinados a sofocar las llamas. El abandono de los bosques y las sucesivas olas de calor que han azotado al país en las últimas semanas, han creado un monstruo en forma de llamas difícil de parar.

“El incendio en la Gironda durará varias semanas, incluso varios meses, antes de que podamos dar la noticia definitiva de que está extinguido”, alertaba el teniente coronel David Annotel este lunes para los micrófonos de FranceInfo, quien insistía que todavía hay que “planificar la llegada de refuerzos” procedentes de otras partes de Francia”, a pesar de que los recursos actuales “no son en absoluto insignificantes”.

Emmanuel Macron preside desde primera hora de la mañana de este lunes una reunión de crisis ministerial junto con el primer ministro para analizar la situación y valorar nuevos refuerzos tanto en materia de emergencias, como en la parte económica.

220.000 personas y 13.000 empresas evacuadas

Desde que empezaron los incendios la semana pasada, las autoridades han desalojado a 220.000 personas en la región. El alojamiento de estas personas, especialmente aquellas que han tenido que reservar noches de hotel en ciudades como Burdeos, serán reembolsadas por las aseguradoras, tal y como informó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

Además 13.000 empresas también tuvieron que ser desalojadas en Gironde. El ministerio de Economía ya ha tachado la situación como “un duro golpe económico” para la zona. Muchas de las empresas, tanto las afectadas por las llamas como por las consecuencias indirectas del incendio, deberán acogerse al desempleo parcial, una modalidad similar al ERE en España. “Nos solidarizamos con ellas”, añadió Roland Lescure tras una reunión de emergencia en el Ministerio de Economía y Finanzas (Bercy) con agentes económicos locales. “Se ha puesto en marcha una movilización general ante este desastre ecológico y, obviamente, social, que es también un golpe económico devastador para una región que no lo necesitaba”, subrayó.

Un incendio descontrolado y una calidad del aire preocupante

El incendio sigue sin estar controlado, pese al refuerzo de efectivos militares y al despliegue del avión A400M, adaptado recientemente para combatir una nueva generación de incendios cada vez más virulentos.

Aunque el fuego de Gironde y el de las Landas son los que se están llevando gran parte del protagonismo por su magnitud, Francia afronta en estos momentos una treintena de incendios más que, no solo han arrasado desde el inicio del año con 110.000 hectáreas, sino que están afectando a la calidad del aire.

“Los incendios en Gironda y Landas están deteriorando gravemente la calidad del aire en gran parte de la región”, advirtió Atmo Nouvelle-Aquitaine. La red de monitoreo de la calidad del aire ha clasificado una amplia zona de la región como “evento”, lo que significa una calidad del aire excepcionalmente mala debido específicamente a los incendios. “Este deterioro está relacionado con el aumento de la concentración de partículas transportadas por el humo”, insisten y recomiendan a los ciudadanos evitar salir a la calle, especialmente personas de avanzada edad, bebés y embarazadas.

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El gobierno ya ha distribuído en las ciudades afectadas 1,5 millones de mascarillas FFP2 y espera enviar otro lote en los próximos días.