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Guerra en el este de Europa

Zelenski llega a EEUU para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

El presidente ucraniano asegura que la principal prioridad de esos encuentros será reforzar las capacidades antibalísticas ucranianas

Zelenski llega a EE.UU. para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

Zelenski llega a EE.UU. para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

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Redacción

Washington

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes a EEUU para reunirse con el presidente Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que murió el 11 de julio de forma repentina tras regresar de un viaje a Kiev. "Nuestra agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes pueden apoyar nuestra defensa", escribió en redes sociales Zelenski, que agregó que la principal prioridad de esos encuentros será reforzar las capacidades antibalísticas ucranianas y "la cooperación estratégica con Estados Unidos".

Ucrania ha recibido luz verde de EEUU para empezar a fabricar con la empresa estadounidense Raytheon misiles para sistemas de defensa aérea Patriot que el Ejército ucraniano necesita para derribar los misiles balísticos rusos."Por supuesto que, en nombre de toda Ucrania, honraremos la memoria del senador Lindsey Graham", dijo Zelenski sobre la otra parte de su viaje.

El presidente ucraniano destacó del difunto senador "su compromiso con la seguridad y la libertad en toda la comunidad trasatlántica y en todo el mundo".

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Ucrania aspira a que el Congreso de EEUU apruebe una ley impulsada entre otros por Graham para sancionar con aranceles a quienes financien el esfuerzo de guerra ruso con la compra de petróleo ruso. La medida afectaría a países como India y China y ha recibido el apoyo explícito de Trump tras el fallecimiento de Graham, un íntimo amigo del presidente de EE.UU. y uno de los principales abogados de la causa ucraniana en los círculos trumpistas.

Fuente: El Periódico

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