Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Netanyahu califica de "excelente" su reunión con Trump sobre las armas de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este miércoles de "excelente" su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares.

"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario", afirmó Netanyahu en declaraciones traducidas del hebreo y compartidas por su oficina.

"Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos", añadió.