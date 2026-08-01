Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaIncendio Vall d'UixóMaje PicassentExcomisionado danaViolación ValènciaCarlos Espí Real MadridAtresmedia Marc Giró
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
  2. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  3. Maje regresa a la cárcel de Picassent para seguir cumpliendo condena por el asesinato de su marido tras el parón por maternidad
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
  7. El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales
  8. Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

La operación salida complica la conexión entre la A-3 y la A-7

La operación salida complica la conexión entre la A-3 y la A-7

Aldaia celebra su tradicional Nit de Farolets

Un julio letal deja 234 muertes por calor en la Comunitat Valenciana

Un julio letal deja 234 muertes por calor en la Comunitat Valenciana

Un julio letal deja 234 muertes por calor en la C. Valenciana

El Valencia CF entra en la pelea por Franco Mastantuono

El Valencia CF entra en la pelea por Franco Mastantuono
Tracking Pixel Contents