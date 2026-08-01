Crisis migratoria
Francia descarta "absolutamente" suspender el acuerdo Schengen con España y destaca la cooperación bilateral
Laurent Nuñez, el ministro del Interior francés, ha asegurado que Francia mantiene una "muy, muy, muy buena cooperación con España"
EP
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha descartado por completo este sábado toda posibilidad de seguir los pasos de Italia y suspender el acuerdo Schengen con España tras la crisis migratoria desatada durante el jueves y el viernes en Ceuta, y ha ratificado la buena salud de las relaciones bilaterales en el ámbito migratorio.
"No hay absolutamente ninguna posibilidad de que España abandone el espacio Schengen", ha declarado Núñez en rueda de prensa organizada principalmente con motivo de los incendios que están asolando la región de Gironda, recogida por los medios nacionales franceses.
Nuñez, cuyo país no ha firmado la dura carta formulada este sábado por 22 países de la UE en la que vinculan lo ocurrido a las políticas migratorias del Gobierno español, ha asegurado que Francia mantiene una "muy, muy, muy buena cooperación con España".
Manteiene, de momento, el refuerzo de la frontera
En todo caso, ha explicado que las medidas adicionales adoptadas tras las incursiones del jueves y el viernes en Ceuta, en particular el refuerzo de la frontera franco-española, "se mantendrán el tiempo que sea necesario".
El ministro del Interior francés anunció este viernes que quintuplicará a partir de este sábado la presencia de las fuerzas de seguridad en el país y aumentará los controles en los corredores ferroviarios que conecten con España. El titular del Interior informó además de también se reforzarán las medidas de vigilancia aérea con la asignación de tres aeronaves de la Policía fronteriza.
Fuente: El Periódico
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