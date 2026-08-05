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Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Según los medios británicos, el apuñalamiento, que ocurrió en Covent Garden, no tenía ninguna motivación ideológica

Dos agentes de policía en el centro de Londres.

Dos agentes de policía en el centro de Londres. / TOLGA AKMEN / EFE

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EFE

Londres

Cuatro personas han sido este miércoles apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met), que no trata la agresión como un acto terrorista.

La mujer de 47 años, cuya identidad o nacionalidad se desconoce por el momento, fue arrestada como sospechosa del ataque contra cuatro hombres, de 34, 38, 42 y 52 años, añadió la fuente. La mujer tenía en su poder "un arma de asalto", aparente alusión al puñal. Según los medios, al parecer el apuñalamiento no tenía ninguna motivación ideológica, y tiene que ver con un problema de salud mental de la presunta autora.

El incidente ocurrió sobre las 12.29 hora local (13.29 en horario peninsular español) en la calle Endell de Covent Garden, uno de los lugares más concurridos por los turistas, que ya ha sido acordonado por la Policía.

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Un helicóptero medicalizado tuvo que aterrizar en mitad de la plaza de Trafalgar Square ante el asombro de los numerosos turistas que se encontraban allí, según pudo comprobar EFE. Del helicóptero salió un equipo de paramédicos que se dirigieron al lugar de los hechos.

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