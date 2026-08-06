Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen ValènciaEclipseFerran Torres FoiosCrisis migratoria CeutaPisos obra nueva ValenciaCrimen machista
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Donald Trump ha confirmado que comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo.

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
  2. Preocupación general en València por el poder de convocatoria
  3. Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
  4. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  5. El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
  6. Hallan el cadáver de una joven cerca del río Xúquer en Llaurí
  7. Neinor entrega cerca de sesenta viviendas en la calle Turia de València
  8. La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El MEGòC (Modern Espai Gòspel Cor), protagonista en el ciclo "Música a la Mar" en la playa de Oliva

El MEGòC (Modern Espai Gòspel Cor), protagonista en el ciclo "Música a la Mar" en la playa de Oliva

El piano del "Fill Predilècte d'Oliva", el músico y compositor Josep Climent, ya es patrimonio cultural de la ciudad

El piano del "Fill Predilècte d'Oliva", el músico y compositor Josep Climent, ya es patrimonio cultural de la ciudad

La Marina Mercante, en alerta por el 'boom' de embarcaciones de recreo en alta mar por el eclipse

La Marina Mercante, en alerta por el 'boom' de embarcaciones de recreo en alta mar por el eclipse

Demandan un plan de climatización de los centros educativos de Sagunt

Demandan un plan de climatización de los centros educativos de Sagunt

Sagunt valorará instalar fuentes de agua refrigerada para hacer frente al calor

Sagunt valorará instalar fuentes de agua refrigerada para hacer frente al calor

La expropiación para la gigafactoría obliga a los regantes de Sagunt a "reinventarse"

La expropiación para la gigafactoría obliga a los regantes de Sagunt a "reinventarse"
Tracking Pixel Contents