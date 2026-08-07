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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Bruselas sanciona a cinco directivos rusos del sector de defensa y tecnología militar
La Unión Europea (UE) añadió este viernes a su lista de sanciones a cinco directivos de empresas rusas activas en los sectores de defensa y tecnología militar, en respuesta a la intensificación de los ataques rusos contra población e infraestructuras civiles en Ucrania, anunció este viernes el Consejo de la UE.
"Las personas incluidas en la lista ocupan puestos directivos de alto nivel en empresas rusas activas en el desarrollo, la producción o el suministro de tecnología y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión contra Ucrania", detallaron los Veintisiete en un comunicado.
Entre los incluidos figura Ramil Nailevich Badgutdinov, director general de JSC Serpukhov Plant Metallist, una empresa dedicada a la producción de componentes electromecánicos de precisión, entre ellos sistemas empleados en el misil balístico ruso Iskander-M, según el texto.
El Amazon ruso asegura mercancías contra ataques de drones y sabotajes
El gigante de comercio electrónico Wildberries, conocido como el Amazon ruso, habilitó este viernes seguros para las mercancías contra ataques de drones, atentados terroristas o sabotajes, con compensaciones de hasta 50.000 rublos (cerca de 610 dólares).
"La cobertura del servicio 'Seguro de Pedidos' se extenderá a una nueva categoría de riesgo. Esta cobertura incluye los daños o la pérdida de pedidos debido a ataques terroristas, sabotaje y ataques con drones, así como sus consecuencias", señaló la empresa en su portal oficial.
Señaló que "al igual que con otros riesgos, la cobertura del seguro incluye la entrega, el almacenamiento en el punto de recogida y la logística de devoluciones en caso de que un pedido sea rechazado, devuelto o no recogido".
Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales
Ucrania atacó este viernes otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en Yekaterimbugo, la capital de los Urales, según anunció la compañía.
"En el centro logístico de la compañía de Yekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk, trabajan los bomberos: se desató un incendio debido a un ataque", informó Wildberries en su canal de Telegram.
Según la empresa, ante la inminencia del ataque "se llevó a cabo una evacuación con antelación".
"Gracias a la rápida acción de los servicios de emergencia, las fuentes de fuego en la instalación logística fueron controladas", anunció Wildeberries en un mensaje posterior, al señalar que el grueso de la mercancía almacenada no resultó dañado pese al ataque.
Marc Marginedas
La penuria de Patriot en Ucrania
Kiev necesita entre 100 y 300 misiles Patriot para garantizar la seguridad aérea durante el invierno, confía en la solidaridad de los aliados y ve con escepticismo las promesas de Trump de producción conjunta. Lea aquí la noticia completa.
Ucrania y Rusia buscan paralizar sus respectivas economías con ataques aéreos
Los ataques de Ucrania contra Wildberries, el 'Amazon' ruso, y los golpes rusos contra centros de distribución de supermercados y otros grandes negocios ucranianos reflejan la creciente importancia de la táctica de paralizar las respectivas economías, mientras la guerra de desgaste no muestra señales de terminar pronto.
"Estamos entrando en una nueva fase de la guerra: la destrucción mutua de las economías. Tal escala de destrucción en la retaguardia no se ha visto desde los primeros inicios de la invasión", declaró en redes sociales Vsevolod Popereshniuk, cofundador del mayor servicio postal del país, Nova Poshta, cuyo centro de distribución fue atacado el miércoles con misiles balísticos.
Los negocios ucranianos todavía están evaluando los daños sufridos en la más reciente oleada de ataques, mientras que el Gobierno ha anunciado planes para ayudarlos con sus pérdidas.
Zelenski reivindica nuevos ataques contra dos refinerías rusas
Zelenski ha reivindicado este jueves nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo. En un mensaje en redes sociales, Zelenski afirmó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania han logrado golpear a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente, al atacar la refinería Bashneft-Novoil en la República de Baskortostán.
También informó de otro golpe contra la refinería de Slavneft-YANOS en la región de Yaroslav, a 700 kilómetros de la frontera de Ucrania. "Nuestras respuestas a la agresión rusa en el mar Negro también fueron exitosas. En particular, fueron golpeados dos patrulleros militares y buques de la flota fantasma", dijo en alusión a los barcos que emplea Rusia para evadir las sanciones.
Reino Unido impone nuevas sanciones contra quienes facilitan la guerra de Rusia en Ucrania
El Reino Unido endureció este jueves sus medidas contra Rusia al anunciar un paquete de nuevas sanciones dirigidas a la maquinaria militar del Kremlin, los ingresos procedentes del petróleo y el gas y la llamada "flota fantasma".
Entre los 19 objetivos sancionados figuran seis bancos rusos que apuntalan la economía de guerra, seis petroleros de la esa "flota fantasma" recién adquiridos -responsables de eludir las sanciones occidentales- y cuatro empresas rusas que importan tantalio y niobio, metales raros fundamentales para la fabricación de equipos militares utilizados en el frente de batalla en Ucrania.
Estas son las primeras sanciones que aplica el Reino Unido desde que asumió el poder el nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, el pasado julio.
Una refinería rusa incendiada en el segundo mayor ataque ucraniano con drones de la guerra
El segundo mayor ataque ucraniano con drones de toda la guerra provocó este jueves un incendio en una refinería de la ciudad rusa de Yaroslavl, unos 250 kilómetros al norte de Moscú, donde resultaron heridas cuatro personas.
"En su caída, los fragmentos (del dron) alcanzaron los depósitos de la refinería. Los servicios de emergencia trabajan en la extinción del incendio", informó el gobernador, Mijaíl Yevráyev, en su canal de Telegram.
Entre los heridos, todos debido a la metralla despedida por la explosión, dos mujeres y un hombre tuvieron que ser hospitalizados. Los drones también causaron incendios en tres casas particulares, además de dañar automóviles y las ventanas de varios edificios de viviendas.
Tres muertos en ataque ruso en la región ucraniana de Járkov
Al menos tres personas murieron en un ataque ruso durante la noche contra la ciudad de Balakilia, situada en la región ucraniana de Járkov, informó el Servicio Estatal de Emergencias a través de Facebook.
Los drones atacaron una zona residencial de la ciudad, provocaron incendios en dos viviendas particulares y causaron daños en otras propiedades.
Ya el día anterior había habido otro ataque contra Balakilia que dejó a parte de la ciudad sin electricidad. En otro ataque, contra la ciudad de Sumy y perpetrado con bombas guiadas, hubo al menos 13 personas heridas, según la Administración Militar local.
Ucrania daña refinería a 250 kilómetros de Moscú en ataque récord de más de 600 drones
Ucrania incendió hoy una refinería en Yaroslavl, 250 kilómetros al este de Moscú, en el marco del mayor ataque contra esta región, donde fueron derribados casi 90 drones, y contra toda Rusia, que repelió más de 600 artefactos no tripulados, según las autoridades y medios independientes rusos.
"Nuestra región es objeto de un ataque enemigo de drones ucranianos", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev, al puntualizar que se trató del mayor ataque desde el comienzo de la guerra. Señaló que "las fuerzas de lucha radioelectrónica y las defensas antiaéreas liquidaron 88 drones".
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