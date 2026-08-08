Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones

Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del vértigo de Mestalla al ‘bowl’ del Nou Mestalla: el nuevo estadio rebaja en diez grados la verticalidad que hizo único al viejo coliseo
  2. Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
  3. Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
  4. Un hombre se atrinchera durante seis horas y retiene a su madre en un piso de València
  5. Ferran Torres, tras ser nombrado embajador de la Comunitat Valenciana: 'Recuerdo a las víctimas de la dana; el gol del mundial fue la resiliencia de nuestra tierra
  6. De Córdoba y Cuenca hasta Foios para ver a Ferran Torres: 'Tenía claro que iba a venir
  7. El Ayuntamiento de València investigará la colocación de ventanas de aluminio en el monasterio Santa Clara
  8. María, la madre de Ferran Torres, emocionada en el homenaje en Foios: 'Es un orgullo, estamos muy felices

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves en un brutal accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves en un brutal accidente de tráfico en Benissa

¿Qué estamos celebrando?

¿Qué estamos celebrando?

La frustración de un bombero contra el Consell en el incendio de Tirig: “Es vergonzoso estar solo en todo este ‘merder’”

La frustración de un bombero contra el Consell en el incendio de Tirig: “Es vergonzoso estar solo en todo este ‘merder’”

Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia

Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia

La Comunitat Valenciana prevé un 83,9% de ocupación hotelera en agosto, con Benidorm rozando el lleno

La Comunitat Valenciana prevé un 83,9% de ocupación hotelera en agosto, con Benidorm rozando el lleno

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)
Tracking Pixel Contents