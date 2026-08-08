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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev

Un sistema ruso de lanzamiento múltiple de cohetes pesados 'Uragan' dispara en un lugar no revelado de Ucrania.

Un sistema ruso de lanzamiento múltiple de cohetes pesados 'Uragan' dispara en un lugar no revelado de Ucrania. / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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