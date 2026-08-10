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Catástrofe natural

América Latina se vuelca en apoyo de Colombia

Líderes de la región expresan su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano, al tiempo que países como Venezuela o Chile ofrecen equipos de rescate

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de inauguración del presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de inauguración del presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia. / Andres Moreno / Europa Press

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El Periódico

Bogotá / Caracas/ Santiago de Chile

Numerosos líderes latinoamericanos han expresado este lunes su solidaridad con el Gobierno de Colombia y el pueblo colombiano tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su solidaridad a Colombia y a todas las familias afectadas por el seísmo. "Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", ha indicado.

Por su parte, el mandatario chileno, José Antonio Kast, ha asegurado que su país "conoce el dolor y el desafío que dejan los seísmos". "Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.

También se ha pronunciado el Gobierno de Venezuela --que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que dejó más de 6.100 muertos-- que se ha solidarizado "con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales".

"El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", ha indicado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.

En la misma línea, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha puesto a disposición su "colaboración" dentro de sus capacidades, mientras que el Ministerio de Exteriores de Costa Rica ha expresado igualmente sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó su "solidaridad" y "fraternidad" con Colombia tras el potente terremoto. "Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes", escribió el gobernante hondureño en su cuenta de X.

Reacción dominicana

En términos similares se ha expresado el Gobierno de República Dominicana, lamentando las víctimas y los daños ocasionados. "Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancilleria dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La Secretaría General de la Comunidad Andina ha informado que ha activado los mecanismos de cooperación, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, con el fin de colaborar con Colombia, uno de sus países integrantes.

La Comunidad Andina ha expresado su "profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia" ante el sismo registrado en la mañana de este lunes, que ha ocasionado "la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas", en un comunicado compartido en redes sociales.

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El bloque sudamericano transmitió además sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos y "a todos aquellos que se han visto afectados por esta lamentable emergencia".

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