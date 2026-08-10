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Guerra en Ucrania

La justicia de Rusia veta de las legislativas de septiembre al único partido pacifista

'Yábloko' había recibido "millones" de muestras de apoyo a su demanda de cese "inmediato" de hostilidades inmediato e inicio de conversaciones de paz con Ucrania

Simpatizantes del partido 'Yabloko' se concentran ante la sede del Tribunal Supremo de Rusia durante la vista judicial en la que se decidirá si sus candidatos son retirados de las legislativas en septiembre.

Simpatizantes del partido 'Yabloko' se concentran ante la sede del Tribunal Supremo de Rusia durante la vista judicial en la que se decidirá si sus candidatos son retirados de las legislativas en septiembre. / Igor Ivanko / France Presse

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Marc Marginedas

Marc Marginedas

Barcelona

Ya es oficial. 'Yábloko', el último partido liberal de Rusia aún legal, de larga tradición política desde la desintegración de la URSS, no podrá presentar candidatos a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 20 de septiembre en el país euroasiático. El Tribunal Supremo ha satisfecho este lunes la denuncia presentada por el partido nacionalista 'Ródina', que acusaba a la formación política de "financiación extranjera" y violaciones de la propiedad intelectual.

Cientos de personas se han concentrado este lunes en el exterior de la sede judicial para protestar contra una sentencia que, de acuerdo con los analistas, expone significativos cambios de criterio de la élite rusa y hasta debilidades a la hora de gestionar a la disidencia política. Porque la avalancha de apoyos recibida por esta formación política, tanto desde el interior como desde el exterior del país, parecen haber influido en el ánimo y la decisión del juez Viacheslav Kirílov. Al principio, el cálculo era "permitir" que Yábloko participara en las elecciones, recibir "el apoyo de la oposición en el exterior" y una vez contados los votos, "decir que esta solo cuenta con el 2%-3% de la población", valora Andréi Kalitin, periodista del diario independiente 'Nóvaya Gazeta', a EL PERIÓDICO.

Sin embargo, en las últimas semanas, 'Yabloko' ha recibido "millones" de mensajes y muestras de apoyo a su posición sobre la guerra en Ucrania, ha asegurado su líder, Nikolái Ribakov. "Y el poder tiene miedo", ha sentenciado, una opinión que es compartida por el periodista Kalitin. El apoyo crecía "cada día", y el Kremlin ha entendido que tendría que recurrir "a la falsificación (masiva) de resultados", lo que ineludiblemente provocará "descontento de la población cansada de la guerra, de las prohibiciones, de los arrestos y de los bloqueos de internet", ha considerado. "De forma inesperada, en torno a 'Yábloko' se ha unido todo aquel capaz de oponerse al poder, incluso los que antes no apoyaban a ese partido", ha concluido Kalitin. Un ejemplo de ello es Yúlia Naválnaya, que había pedido el voto para Yábloko, pero cuyo difunto esposo, Alekséi Navalni, mantuvo importantes diferendos sobre estrategia con los líderes del partido e incluso fue expulsado de esta formación política en 2007.

Subidón en los sondeos

Alekséi Nesterenko, presidente de la Asociación Los Rusos Libres, la principal organización opositora en España, ha compartido esta tesis e incluso ha dado cifras, en el caso de que se hubiera permitido a Yábloko presentarse. "Según los últimos sondeos de opinión, 'Yabloko' ya recababa el 9% de apoyos", suficiente para superar el mínimo del 5% para tener representación parlamentaria, en particular debido a "la movilización de la juventud en su favor", ha afirmado el disidente ruso afincado en España. "La demanda de paz y libertad hoy resultó ser mucho más fuerte de lo que pensaba el poder", ha sentenciado Grigori Yavlinski, el líder histórico de la formación política.

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Las acusaciones contra de 'Yábloko' esgrimidas para justificar su exclusión de la liza electoral se resumen en dos: en primer lugar, se acusaba a algunos candidatos de recibir financiación del exterior, un extremo que certificó la Comisión Nacional Electoral; y en segundo lugar, de emplear en la campaña electoral frases de dos célebres canciones soviéticas -'Que siempre haya sol' y 'mientras no haya guerra'- lo que en opinión del partido denunciante, violaba los derechos de autor. "Es incluso más absurdo", ha valorado la publicación independiente 'Meduza'.

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Fuente: El Periódico

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