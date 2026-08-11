Dinamarca revela el caso de un exsoldado de las SS nazis, padre biológico potencial de decenas de nórdicos

"¿Cómo diablos puede un exsoldado danés de las SS hitlerianas ser mi padre biológico?", se pregunta Thomas Rasmussen, uno de los de 15 ciudadanos hasta ahora identificados como engendrados con el semen de un hombre llamado Walther Frisch. Su caso es uno de los que ilustra el documental estrenado por la televisión pública danesa DR, bajo el título El secreto del donante nazi danés. Su pregunta va más allá de lo privado. Según las investigaciones del autor del documental, Tobias Hubinette, son decenas o incluso más de un centenar las personas que pueden ser hijos biológicos de ese exsoldado, que se convirtió en donante de un experimental banco de semen en la década de 1960.

Rasmussen se ha puesto en contacto con un ciudadano sueco, Mats Rydberg, que aparentemente es su "hermano biológico". Con el semen de Frisch se inseminó a mujeres en Suecia, Finlandia e incluso en Alemania. "Somos muy pocos los que nos hemos hecho el test del ADN. Y ya han salido 15. Al final seremos más de un centenar", aventura Rasmussen.

Walther Frisch fue un danés que se alistó en el cuerpo de combate de las SS hitlerianas. Tras la Segunda Guerra Mundial, cumplió un año de cárcel por alta traición y colaboracionismo. Se mudó a Suecia, se casó, rehizo su vida y trabajó en distintos oficios, pero además se convirtió en donante habitual de semen del hospital Karolinska de Estocolmo. Murió en 1992 y está enterrado en un cementerio de la capital sueca.

Plan secreto

Que alguien por encima de los 40 años cumpla esa función de donante modelo es algo anómalo, destaca el reportaje. Para el autor, apunta a un plan secreto para convertir a ese hombre, exponente de la raza nórdica, de complexión atlética y atractivo, en el progenitor ideal para decenas de niños. Es decir, que alguien en el Karolinska, pionero en estos tratamientos, actuara por motivos ideológicos. A esa sospecha contribuye que uno de los ginecólogos de banco de semen, Lars Ove Cassmer, había servido también en las SS hitlerianas.

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"El jefe de las SS, Heinrich Himmler, quería que cada oficial de su cuerpo tuviera al menos cuatro hijos. ¿Somos el producto de la ideología nacionalsocialista?", se pregunta Mats Rydberg, el "hermano biológico" de Rasmussen. La incógnita que abre el documental no es solo cuántos ciudadanos nórdicos actuales nacieron de mujeres inseminadas con el semen de Frisch, sino hasta qué punto tras esa experiencia pionera no había un plan racista ligado a la ideología nazi de la "higiene racial". Para el autor del documental, es posible también que la intención de Frisch era "multiplicarse" genéticamente en potenciales descendientes.