Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
  5. Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
  6. La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
  7. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  8. El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

El peligro de las carantoñas: dos arrestados en Dénia por robar con el método del abrazo cariñoso

El peligro de las carantoñas: dos arrestados en Dénia por robar con el método del abrazo cariñoso

Recuerdos de Paduana (2)

Veure l’eclipsi en l’Albufera no és una bona idea: l’entorn pot convertir-se en una ratera

Veure l’eclipsi en l’Albufera no és una bona idea: l’entorn pot convertir-se en una ratera

Caída múltiple en Estivella: decenas de ciclistas necesitan asistencia de la Guardia Civil durante una prueba

Caída múltiple en Estivella: decenas de ciclistas necesitan asistencia de la Guardia Civil durante una prueba

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Xàbia, obligada a precintar los extremos de la calle de salida de la cala del Portitxol para evitar la invasión de coches aparcados y el colapso

Xàbia, obligada a precintar los extremos de la calle de salida de la cala del Portitxol para evitar la invasión de coches aparcados y el colapso
Tracking Pixel Contents