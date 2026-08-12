La actividad eruptiva del Etna mantiene cerrado el aeropuerto siciliano de Catania en plena temporada turística

La actividad eruptiva del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, obligó este miércoles a prolongar la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania (este) hasta al menos las 16.00 horas de mañana jueves, afectando a miles de pasajeros en plena temporada turística.

La empresa gestora del aeródromo (SAC) confirmó que la suspensión afecta tanto a las salidas como a las llegadas debido a la presencia de ceniza en la atmósfera y a las condiciones del viento.

La nueva fase eruptiva, activa desde el pasado 7 de agosto, mantiene a las autoridades de la isla en máxima alerta. Según el último informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el volcán mantiene varias bocas efusivas activas a 2.750, 2.090 y 1.900 metros de altitud, con coladas de lava que avanzan por la ladera hasta alcanzar una cota de 1.360 metros en la zona deshabitada del Valle del Bove.

Aunque los científicos detectaron una ligera pérdida de presión acumulada en el terreno, la actividad explosiva interna del volcán sigue registrando niveles muy altos, de acuerdo con los vulcanólogos.

El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, quien fue presidente de la provincia de Catania y presidente de la región de Sicilia, criticó la vulnerabilidad del aeródromo catanés por su proximidad al Etna. "Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...) Lo que está fuera de lugar no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.

Más actividad aérea

El ministro añadió que en estos casi 30 años el tráfico aéreo y los flujos turísticos han crecido enormemente, mientras que las consecuencias de las erupciones continúan condicionando periódicamente la operatividad de las terminales y perjudicando su reputación en términos de movilidad y accesibilidad.

Con sus 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y sus frecuentes episodios de emisión de ceniza provocan con regularidad el cierre del espacio aéreo en el sur de Italia.

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Conforme a los datos de SAC, unos 700 vuelos se vieron afectados entre el 8 y el 11 de agosto, con cerca de 400 cancelaciones de salidas y más de 250 vuelos desviados o reprogramados a otros aeropuertos como Palermo (norte), Trapani (oeste) o Comiso (sur). Este último reanudó este miércoles sus operaciones tras permanecer cerrado varias horas por la presencia de material volcánico.