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Guerra en Ucrania

Putin amenaza con responder a la confiscación de buques de la 'flota fantasma' rusa

"Estaremos obligados a responder simétricamente; Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno", ha advertido el líder del Kremlin en una vista a la Flota del Pacífico

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), visita el crucero lanzamisiles de la Armada rusa 'Varyag' en la isla de Sakhalinsk. .,Image: 1122491665, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 12/08/2026. Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;zwireservice;96053705.jpg;Press;20260812_zaa_t113_032.jpg;Putin Visits Yuzhno-Sakhalinsk

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), visita el crucero lanzamisiles de la Armada rusa 'Varyag' en la isla de Sakhalinsk. .,Image: 1122491665, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 12/08/2026. Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;zwireservice;96053705.jpg;Press;20260812_zaa_t113_032.jpg;Putin Visits Yuzhno-Sakhalinsk / Gavriil Grigorov / Zuma Press

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Efe

Moscú

Rusia responderá "simétricamente" a la confiscación de los buques de su flota fantasma por parte de la UE y Occidente allí donde lo considere necesario, ha advertido este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una visita a un crucero portamisiles de la Flota del Pacífico.

"Estaremos obligados a responder simétricamente. Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno, en cualquier lado, incluyendo la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico", ha asegurado durante su intervención, difundida por la televisión pública rusa.

En el marco de la visita efectuada al crucero portamisiles 'Variag', buque insignia de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa, para inspeccionar las maniobras navales de esta agrupación, en el marco de una visita de trabajo por Siberia y el Lejano Oriente, Putin ha llamado la atención sobre las recientes decisiones de la Unión Europea (UE).

"Algunos gobiernos, en violación del derecho marítimo internacional, buscan limitar el movimiento de los buques de nuestros operadores económicos, quiero subrayar, civiles. Recientemente, se les ocurrió la idea de requisar nuestros buques y vender los bienes robados, lo cual no es más que piratería y saqueo", ha sostenido.

El comandante de la Flota del Pacífico, almirante Víktor Líina, ha respondido al mandatario ruso que la agrupación naval bajo su mando "cuenta con fuerzas para detener buques de los países inamistosos y su flota fantasma (...) Estamos listos para comenzar el cumplimiento de dichas misiones".

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A bordo del crucero, Putin ha inspeccionado -vestido con el uniforme de la Marina de guerra rusa- las maniobras navales de esta agrupación, que calificó de "necesarias tanto para mantener la preparación combativa de la flota como para proteger los intereses de nuestro país y su seguridad en la región de Asia y el Pacífico".

Además, ha señalado que estos tipos de ejercicios navales son importantes no solo para la Armada Rusa "sino para perfeccionar todo el componente militar de Rusia en esta región", particularmente con la inclusión de las experiencias adquiridas por el Ejército ruso en la guerra en Ucrania.

"No hay misión de combate que no pueda emprender la infantería de marina de la Flota del Pacífico" ha asegurado, al indicar que "están preparados para cualquier tarea", y ha destacado la participación de estas unidades en el frente de Ucrania.

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Ha alertado que el potencial de conflicto en la región de Asia y el Pacífico crece, debido a los esfuerzos llevados a cabo por la OTAN para "infiltrarse". "Emplazan y se preparan para el emplazamiento de nuevos sistemas de armas, que generan amenazas para nuestro país", indicó.

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