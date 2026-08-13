Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Israel vuelve a romper el alto el fuego y bombardea el sur de Líbano

El Gobierno de Israel ha vuelto a romper el alto el fuego vigente desde junio y ha bombardeado con drones este miércoles una localidad en el sur de Líbano, al mismo tiempo que el Ejército ha iniciado labores de demolición en otras áreas.

Este ataque con drones se ha registrado en la pequeña localidad de Kafra, en el distrito de Bint Jbeil, escenario de otras hostilidades lanzadas por las fuerzas israelíes en puntos como Haddatha, Qantara, o Aita el Jabal, según informa el diario libanés L'Orient le Jour'.

Asimismo, en la proximidades de Nabatiyé y Marjayún se ha oído una potente explosión, mientras que en Mansuri, en la gobernación de Tiro, se ha registrado el lanzamiento de granadas aturdidoras, detalla este reconocido medio libanés.