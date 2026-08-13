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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
La OTAN alerta de mayor "tolerancia" de Rusia al riesgo
El Consejo del Atlántico Norte, el máximo organismo de toma de decisiones de la OTAN, condenó este miércoles las recientes violaciones del espacio aéreo de Polonia y Rumanía y alertó de la cada vez mayor "tolerancia de Rusia al riesgo". "Los aliados de la OTAN se han reunido esta mañana en el Consejo del Atlántico Norte para debatir las recientes violaciones del espacio aéreo en Polonia y Rumanía, así como los recientes incidentes con drones. Han expresado su plena solidaridad y apoyo a los aliados afectados", indicó la organización transatlántica en un comunicado emitido tras la reunión, a nivel de embajadores.
Creciente apoyo militar de Corea del Norte a Rusia
Ucrania advierte de una creciente implicación de Pionyang en la guerra rusa y busca el apoyo de Corea del Sur, al tiempo que cree que la llegada prevista de más soldados y misiles balísticos norcoreanos a Rusia intensificará la presión en el campo de batalla en el país invadido. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios de Kiev, el régimen de Kim Jong-un y el Kremlin han tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos en Rusia, junto con lanzadores balísticos y hasta 120 misiles.
Rumanía detona dos drones de fabricación rusa
Buzos del Ejército rumano han detonado de forma controlada dos drones aéreos de fabricación rusa que flotaban a la deriva cerca de una explotación de gas natural en construcción a 90 millas naúticas (166 kilómetros) de la ciudad de Constanza, en el mar Negro, recogen este miércoles los medios. Los dos aparatos, interceptados el martes, son sistemas aéreos no tripulados del modelo Gerbera, de fabricación rusa, informó el jefe del Estado Mayor Naval, el vicealmirante Mihai Panait.
Ucrania pide a la OTAN equipos de desminado y protección ante la contaminación por explosivos
Ucrania ha solicitado ayuda internacional a través de la OTAN para reforzar sus capacidades de desminado humanitario y retirada de explosivos ante la contaminación provocada por la invasión rusa, incluida la entrega de trajes antibombas, sistemas robóticos, detectores de metales y equipos de protección para los especialistas que trabajan sobre el terreno.
La petición, presentada por el Servicio Estatal de Emergencias del país, ha sido trasladada por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN a los aliados y socios para que aquellos que puedan proporcionar parte o la totalidad del material solicitado comuniquen sus ofertas a Kiev.
Las autoridades ucranianas advierten de que la invasión rusa ha dejado el territorio "significativamente contaminado con artefactos explosivos", lo que supone una "grave amenaza" para la población civil y las infraestructuras críticas y obliga a reforzar las operaciones para localizar y neutralizar este tipo de material.
Zelenski informa de ataques de Ucrania sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de ataques de las fuerzas de su país sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro", ubicada en la base naval de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, que de acuerdo con Moscú han provocado dos muertos.
Zelenski ha destacado el éxito de los ataques sobre estas instalaciones situadas a más de 300 kilómetros de la línea del frente y para los que se emplearon drones Palianitsia y misiles Neptune. "Se han confirmado impactos en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo", ha escrito en redes.
"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la apoya no estarán seguras mientras continúe la agresión rusa", ha advertido Zelenski, quien ha vuelto a incidir en que "todas las propuestas diplomáticas razonables están sobre la mesa" para negociar cuanto antes el fin de la guerra.
Putin advierte con tomar "medidas recíprocas" si los buques rusos son objetivo de la "piratería" de Occidente
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que pondrán en marcha "medidas recíprocas" contra cualquier intento externo de confiscar buques y embarcaciones rusas, en referencia a las sugerencias de algunos países occidentales como parte de las acciones en represalia por la guerra de Ucrania.
Putin ha criticado que esta ocurrencia "no es más que piratería y bandidaje" y ha explicado que "si esto empieza a ponerse en la práctica", Rusia no tendrá más remedio que "responder de manera recíproca".
"Se les ha ocurrido recientemente la posibilidad de apoderarse de nuestros buques y vender los bienes que nos hayan confiscado", ha reprochado el presidente ruso a bordo del crucero lanzamisiles Varyag, buque insignia de la Flota del Pacífico, desde donde presenció unos ejercicios navales, informan agencia rusas.
Zelenski prevé una nueva movilización militar en Rusia tras las elecciones parlamentarias de septiembre
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia planea una nueva movilización militar de "varios cientos de miles" de personas tras las parlamentarias del 20 de septiembre, las cuales ha calificado de "simuladas", más después de la inhabilitación del único partido que se oponía a la guerra.
Zelenski ha explicado en base a informes de Inteligencia que el plan de su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no es particularmente complicado" y que tan solo "quiere hacer creer" que la población está a favor de la guerra, "cuando en realidad todos los partidos que aún están permitidos se oponen a la paz".
"Después de estas supuestas elecciones, planea una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año, más la misma cantidad para el año siguiente. Esto se suma al reclutamiento que están intentando llevar a cabo mediante contratos", ha advertido el presidente ucraniano en rede sociales.
Al menos dos muertos y doce heridos, menores entre ellos, en ataques ucranianos contra la región de Krasnodar
Las autoridades rusas han denunciado una nueva oleada de ataques perpetrados en la noche de este martes por el Ejército ucraniano contra diversos puntos de la región de Krasnodar, en el suroeste del país, dejando un saldo de al menos dos muertos y doce heridos, menores entre ellos.
"A lo largo de la noche, el territorio de Krasnodar repelió un ataque masivo perpetrado por varios cientos de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", según ha informado el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, a través de su canal de Telegram.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Novorosiisk, donde un niño de ocho años ha perdido la vida, resultando a su vez heridas otras ocho personas, entre ellas otro menor de edad. Todas ellas han sido hospitalizadas, según ha precisado Kondrátiev.
Rusia aprueba la venta de combustible muy por debajo de los estándares de calidad habituales
El Gobierno ruso ha autorizado la venta de combustible Euro-2, muy por debajo de los estándares de calidad habituales de Euro-5, informaron este martes las autoridades en medio de una crisis por falta de gasolina a causa de los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa.
"Se aprobó una resolución gubernamental sobre la posibilidad de vender y comercializar combustible Euro-2, Euro-3 y Euro-4 en el mercado interno", anunció el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, citado por la agencia de noticias TASS.
Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa
Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista.
"Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.
"Las elecciones a la Duma Estatal en Rusia se celebran bajo una retórica que aboga por la guerra eterna: todas las fuerzas políticas respaldan la continuación de las hostilidades contra Ucrania", ha escrito.
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