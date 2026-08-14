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Luigi Mangione se declara culpable de las acusaciones de asesinato del CEO de UnitedHealthcare

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años

Una imagen de Luigi Mangione junto al logo de UnitedHealthcare.

Una imagen de Luigi Mangione junto al logo de UnitedHealthcare. / EFE

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EFE

Nueva York

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una audiencia pública en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. "Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años, imputado por dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson, a la juez que supervisa el caso, Margaret Garnett.

Según constató EFE en el tribunal, Mangione se mantuvo sereno durante la breve sesión, a la que asistieron familiares del fallecido.

La magistrada fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre y los delitos de los que se ha declarado culpable le pueden acarrear al imputado una pena máxima de cadena perpetua. La Fiscalía de EE.UU. pide una pena de prisión de entre 292 y 365 meses.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que el acusado fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson.

En el caso federal, el joven está inculpado de asesinato. Según los expertos legales, la Fiscalía del caso estatal puede argumentar que aún es posible procesar a Mangione, dado que los cargos del estado de Nueva York se refieren a un daño distinto, el de homicidio. Sus cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que su cargo estatal de asesinato puede llevar a una sentencia de veinticinco años a cadena perpetua.

Los abogados de Mangione han planteado reiteradamente el argumento de la doble incriminación; incluso el propio Mangione lo hizo ante el tribunal en febrero, cuando dijo: "Uno más uno son dos: doble incriminación, bajo cualquier definición basada en el sentido común". Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos por detener el juicio estatal no han prosperado.

El asesinato de Thompson ocurrió en Midtown Manhattan, una de las zonas más concurridas de Estados Unidos y los casquillos de bala hallados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", lo que indica el odio hacia la industria de los seguros médicos en el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

Noticias relacionadas y más

Mangione, que proviene de una familia rica, fue a una prestigiosa escuela privada y a la universidad. Tuvo una lesión de espalda y una posterior cirugía de fusión espinal en 2023, pero los informes sugieren que la cirugía pudo haber sido deficiente, lo que le provocó dolor persistente y complicaciones.

Fuente: El Periódico

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