Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso carreterasAvería avión ManisesTormentas en ValenciaGrupo criminal estafasMetrovalencia refuerza servicioAnimales eclipse
instagramlinkedin

Presos por motivos políticos

Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Caracas

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
  2. Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
  3. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  4. Colapso en la A-7: Un camión volcado obliga a cortar la autovía en plena operación salida del 15 de agosto
  5. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
  6. El hermano del detenido por convivir 8 meses con su padre muerto tardó 36 horas en avisar
  7. Las cifras del eclipse en València: doce asistencias sanitarias, más de siete toneladas de basura y la mitad de agua consumida
  8. El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina

Venezuela anuncia la excarcelación de 131 personas, dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

Venezuela anuncia la excarcelación de 131 personas, dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

Un incendio en la antigua discoteca Bambú de Carcaixent desata la alarma con grandes llamas

Un incendio en la antigua discoteca Bambú de Carcaixent desata la alarma con grandes llamas

Un incendio en la antigua discoteca Bambú de Carcaixent desata la alarma con grandes llamas

Dimitri Vegas, Miss Monique, Fátima Hajji y Wade convierten el estreno del Medusa 2026 en una noche de vértigo

Dimitri Vegas, Miss Monique, Fátima Hajji y Wade convierten el estreno del Medusa 2026 en una noche de vértigo

Un camión en llamas en la A-3 a la altura de Requena moviliza a los servicios de emergencia por riesgo de incendio forestal y provoca retenciones kilométricas

Un camión en llamas en la A-3 a la altura de Requena moviliza a los servicios de emergencia por riesgo de incendio forestal y provoca retenciones kilométricas

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026

Así quedan los contenedores de basura de Calp tras pasar el camión de recogida: no se retiran las bolsas amontonadas en la acera

Tracking Pixel Contents