Presos por motivos políticos
Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Caracas
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.
Fuente: El Periódico
- Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
- Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
- Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
- Colapso en la A-7: Un camión volcado obliga a cortar la autovía en plena operación salida del 15 de agosto
- Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
- El hermano del detenido por convivir 8 meses con su padre muerto tardó 36 horas en avisar
- Las cifras del eclipse en València: doce asistencias sanitarias, más de siete toneladas de basura y la mitad de agua consumida
- El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina