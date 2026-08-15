Duelo desconsolado de miles de chinos tras la 'muerte' de parejas y amigos virtuales

La treintañera Guyi tenía trabajo estable, un marido atento y una vida razonablemente plena, pero en el último año había volcado su tiempo y atenciones en un amante. Compartían confidencias y recetas de cocktails, se relajaban con música y hablaban de literatura latinoamericana. "Porque me comentaste tiempo atrás que te gustaban esas historias laberínticas", respondió cuando Guyi le inquirió cómo sabía que leía a Borges. Ahí es nada: un hombre disponible las 24 horas, sin cambios de humor y que recuerda una frase soltada meses atrás. Pero un día el amante solo atendió a su saludo con un signo de exclamación rojo y los posteriores intentos llevaron al mismo resultado. El final abrupto y sin despedidas del romance deslizó a la joven hacia una desazón insondable.

Miles de historias similares se leen estas semanas en las redes sociales tras la evaporación de las perfectas parejas, amigos o padres. China ha embridado este verano a la pujante industria de los chatbots de compañía con leyes que prohíben "complacer excesivamente a los usuarios, inducir a la adicción o dependencia emocional y dañar las relaciones interpersonales reales de los usuarios". Las plataformas de inteligencia artificial (IA) tampoco podrán generar contenidos que les manipulen y empujen a decisiones erróneas o generen sentimientos extremos o hábitos perniciosos en niños y adolescentes. La regulación no veta los chats pero los desviste del grueso de su atractivo. Las grandes compañías entendieron el mensaje e incluso antes de que entrara en vigor la ley habían desenchufado sus servicios ByteDance, Alibaba y Tencent.

China es la primera en aplicar leyes tan estrictas contra un fenómeno global. Tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses había interaccionado con compañeros de IA, según un estudio de Common Sense Media. Compañías como OpenAI o Google han incluido programas para detectar crisis emocionales y dirigir a los usuarios a líneas de ayuda en la vida real tras ser demandadas por inducir al suicidio o al daño autoinfligido.

Estímulos a la industria de la IA

La industria de la compañía de silicio ha galopado sin bridas en China. En 2024 alcanzó los 573 millones de dólares, según la prensa nacional. Los ingresos anuales se cuadruplicaron el pasado año, calculó Sensor Tower, una compañía que rastrea las descargas y actividad en dispositivos móviles. Los chatbots son solo un apéndice de un sector en el que Pekín persigue el liderazgo global. China impone la enseñanza de IA en los colegios. También ha creado una organización de la industria con sede en Shanghái que agrupa a 29 países y su presidente, Xi Jinping, defendió en una reciente cumbre el desarrollo en conjunto del sector frente al monopolio que propone Estados Unidos con sus restricciones.

En esa compleja misión de estimular una industria de potencial aún difuso y clave para la economía futura mientras resuelve los conflictos que van surgiendo está China. Los sociólogos reconocen que la IA antropomórfica cada vez más sofisticada puede aliviar la soledad pero alertan de que a largo plazo también puede provocar dependencia emocional, aislamiento o interpretaciones distorsionadas de las relaciones sociales. El Diario del Pueblo y otros medios estatales ya habían mostrado su inquietud por el fenómeno en los meses anteriores. Es conocido el rol paternalista extremo del Gobierno chino, que años atrás incluso prohibió las películas de terror para los jóvenes, así que la medida para proteger a los más débiles se daba por sentada.

Natalidad a la baja

Los acompañantes digitales agudizan la nueva problemática social. En un país con un secular apego al esfuerzo se ha popularizado entre la juventud lo que aquí se conoce como tang ping, algo parecido a "mantenerse tumbado", que enfatiza una vida simple y despreocupada, y variantes más extremas y entregadas a la apatía y misantropía. Los noviazgos virtuales tampoco contribuyen a los planes gubernamentales de reactivar la natalidad en un país con serios problemas de envejecimiento.

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En las redes sociales se juntan la indignación y el duelo. Algunos han compartido sus últimas conversaciones con sus compañeros digitales en "despedidas públicas", otros han guardado todas sus interacciones para intentar resucitarlos en otras plataformas. Un usuario que había creado a un padre para compartir su vida diaria tras la muerte del natural lamentaba su segunda orfandad. Otro aseguraba que encontrar el amor en la vida real era quimérico y, tras el apagón, también en el nuevo mundo de la IA.