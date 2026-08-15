Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso carreterasAvería avión ManisesTormentas en ValenciaGrupo criminal estafasMetrovalencia refuerza servicioAnimales eclipse
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
  2. Colapso en las carreteras: Un camión volcado obliga a cortar la A-7 en plena operación salida y otro accidente bloquea el baipás en sentido Barcelona
  3. El detenido tras convivir 8 meses con su padre muerto dice que “perdía dinero teniéndolo ahí”
  4. Metrovalencia reforzará el servicio nocturno de la Línea 1 el lunes 17 y martes 18 para facilitar la movilidad por la ‘Festa de les Alfàbegues’ de Bétera
  5. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios
  6. Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises
  7. Así influyó el eclipse en los animales del BIOPARC: Desde la búsqueda inmediata de refugio, preparativos grupales o inicio del ciclo de sueño
  8. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana

Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

Noche de tensión en l'Horta: dos incendios en viviendas de Silla y Alfafar con doce personas atendidas tras quedar atrapadas

Noche de tensión en l'Horta: dos incendios en viviendas de Silla y Alfafar con doce personas atendidas tras quedar atrapadas

Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga

Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga

Se hace camino al parar

Se hace camino al parar

El Atlético de Madrid ficha al ‘Cuti’ Romero hasta 2031

El Atlético de Madrid ficha al ‘Cuti’ Romero hasta 2031

Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027: todos los actos principales

Así queda la agenda y el programa de las Fallas 2027: todos los actos principales
Tracking Pixel Contents