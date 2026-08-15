Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hallan un nuevo dron en Rumanía, el tercero en un solo día

Un dron hallado en la localidad rumana de Plauru, fronteriza con Ucrania, desató este viernes las alertas de las autoridades de Rumanía por tercera vez en el día, tras registrarse un aumento de este tipo de incidentes en las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado haber sido notificado "sobre el avistamiento de un dron en la zona de Plauru, en el condado de Tulcea (sureste del país)".

Un equipo de especialistas enviado al lugar identificó el objeto y acordonó la zona, añade la breve nota.