Oposición y ONG piden liberar a todos los presos políticos tras las excarcelaciones en Venezuela

La oposición y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela exigen la liberación de todos los presos políticos, después de que este viernes el Gobierno informara de 131 excarcelaciones, un anuncio celebrado por Estados Unidos que llega dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Washington entre el chavismo y un grupo opositor. Entre las personas excarceladas se encuentra Emirlendris Benítez, detenida en agosto de 2018 por su presunta vinculación con un supuesto intento de magnicidio contra el entonces presidente Nicolás Maduro -hoy detenido en EEUU- y condenada a 30 años de prisión.

Según Amnistía Internacional, Benítez fue "sometida a torturas y otros malos tratos mientras estaba embarazada" y "unas semanas después de su detención, fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento". Este viernes también fueron excarceladas personas detenidas el año pasado y vinculadas por las autoridades con presuntos planes terroristas en Caracas.

Un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló que las excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el anuncio como un "paso crucial" para la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Maduro en Caracas durante una operación militar. Rubio añadió que EEUU seguirá "monitorizando de cerca" el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

La jefa negociadora de la oposición, Dinorah Figuera, agradeció a Rubio "por su apoyo y determinación en este proceso", así como otros miembros de la delegación opositora, como Ramón López y Jorge Millán, quienes reconocieron al jefe de la diplomacia estadounidense "por su compromiso" con la "transición democrática". Por su parte, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, miembro de la delegación chavista, dijo este viernes a la estatal VTV que la revisión de casos "ha conducido a varias tandas de liberaciones, la última de ellas hoy", para "seguir en el camino del reconocimiento, de la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia democrática".

Que "sean todos"

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos. La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado escribió en X que "absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya".

"Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación", escribió Machado.

Figuera, quien se reunió esta semana con familiares de presos políticos y se comprometió el jueves a trabajar para lograr más liberaciones en los "próximos días", llamó a seguir "exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia". La exdiputada Delsa Solórzano señaló que "aún faltan centenares" y dijo que "todos deben ser liberados, sin excepciones". Los diputados opositores Tomás Guanipa y Henrique Capriles también se sumaron al llamado.

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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exhortó a las partes involucradas en el diálogo a "mantener este compromiso como una prioridad impostergable dentro de las dinámicas actuales de negociación y a concretar la restitución total de derechos de quienes aún siguen privados de libertad por motivos políticos". El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos.