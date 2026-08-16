Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera dana del veranoPueblos donde más ha llovidoNuevo Sidi SalerTesoro natural Cullera"Supersábado" Fira XàtivaJorge Olcina
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad.

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad. / ALAA BADARNEH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  2. Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
  3. El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
  4. Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
  5. Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
  6. Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
  7. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  8. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

Decepcionó la semifinal del Open en Godelleta

Decepcionó la semifinal del Open en Godelleta
Tracking Pixel Contents