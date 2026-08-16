Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera dana del veranoPueblos donde más ha llovidoNuevo Sidi SalerTesoro natural Cullera"Supersábado" Fira XàtivaJorge Olcina
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  2. Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
  3. El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
  4. Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
  5. Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
  6. Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
  7. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  8. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

Decepcionó la semifinal del Open en Godelleta

Decepcionó la semifinal del Open en Godelleta
Tracking Pixel Contents