Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto

Colombia se transfiguró en un minuto y medio el pasado 10 de agosto. Una semana después, las preguntas sobre lo que sucedió y qué pudo haber sido evitado cuando la naturaleza entra en acción está en boca de casi todos. El terremoto se sintió en varias zonas del país sudamericano. Han muerto 298 personas, según Medicina Legal, entre ellas 21 menores. De ese total, 288 han sido identificados y 283 entregados a sus familiares. Varios miles de heridos todavía son objeto de atención hospitalaria. Todavía hay 377 desaparecidos. El seísmo de 7,4 de magnitud destruyó por completo 12.500 viviendas y cerca de 75.000 quedaron averiadas. La pregunta sobre volver o quedarse donde se puede a veces no encuentra la respuesta oportuna en los afectados.

Una semana después, las familias todavía no se reponen de la peor de las pérdidas, la humana. Entre las víctimas fatales había enfermeros que se encontraban en un hospital, músicos que ensayaban en sus casas, comerciantes que habían abierto la puerta de su negocio, estudiantes que se aprestaban a ir al aula. La vida se escapó mientras estaban en sus casas, iban al trabajo o la escuela, o, simplemente, pasaron por la calle que se estremeció por completo y un edificio comenzaba a desplomarse.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, tuvo que enfrentar una de las situaciones más desgraciadas en medio del desastre. El reconocimiento de los cuerpos de los fallecidos en medio de las angustias y presiones de los familiares. Ahora le toca a esa instancia identificar los cuerpos descompuestos.

Un grupo de personas descargan un camión con ayuda humanitaria en El Cairo (Colombia). / CARLOS ORTEGA / EFE

Una tragedia tiene víctimas y héroes. Los rescatistas, los vecinos que dieron todo de sí, los bomberos, los funcionarios que estuvieron al frente de las tareas. Y enfermeras como Aurora Luna, quien salvó a 36 bebés que habían nacido en el Hospital Universitario del Valle, en Calí. "Todos estaban bien dormiditos, tranquilos. En la sala de cuidados intensivos, donde están entubados, había monitores en el piso y paredes abiertas, pero nada cayó sobre los bebés. Y ellos estaban tan tranquilos. No hubo un bebé que llorara".

El seísmo hizo visible la matriz de la desigualdad en Colombia. El departamento del Chocó, epicentro del desastre, era uno de los más precarios en materia de construcción. "El terremoto cayó en el peor lugar posible", señaló el portal La silla vacía. Un tercio de los edificios de las regiones más afectadas no tiene ningún refuerzo "sismorresistente". Tres de cada cuatro edificios se habían levantado sin ningún código de construcción.

Un presidente en acción

El presidente Abelardo de la Espriella no había cumplido tres días en función cuando la tierra se movió como un trompo. Intentó centralizar las decisiones, poner límites a la asistencia externa, salvo la de sus aliados preferenciales, Estados Unidos, especialmente, y nunca dejó de mostrarse del modo en que resultó electo: con una tendencia inocultable hacia la sobreactuación. Su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se mostró en una playa en Santa Marta en los momentos críticos. El senador del derechista Centro Democrático, Rafael Nieto, expresó su perplejidad: "Mientras miles de familias enfrentan las consecuencias del terremoto y algunas han tenido que dormir en lugares improvisados porque lo perdieron todo, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se fue de vacaciones a Santa Marta. ¿Quién está liderando desde el Gobierno la respuesta para garantizar soluciones de vivienda a los damnificados? El país necesita empatía de parte de sus funcionarios y que estén al frente de sus responsabilidades en esta emergencia. Una reclamación que también se le hubiera hecho a un ministro de (Gustavo) Petro, por cierto". Beltrán será objeto de una interpelación legislativa.

De la Espriella había ganado las elecciones con la promesa de un fuerte ajuste económico y la reducción de impuestos a las grandes fortunas. La emergencia económica lo ha obligado a moderar sus propósitos. El mandatario decidió subsidiar el alquiler de las personas que se quedaron sin techo durante tres meses. El Congreso debe recibir este proyecto de ley de Presupuesto y el diario El Tiempo pidió que tenga en cuenta la necesidad del Estado de dar "una respuesta integral y continuada" a la emergencia en sus múltiples frentes. "Asimismo, se tienen que contemplar todas las herramientas, incentivos e instrumentos al alcance del Gobierno para contribuir al plan de reconstrucción social, económica y empresarial de las regiones impactadas". El Gobierno de ultraderecha confía en la filantropía de los dueños del dinero y otro tipo de donaciones de distinto alcance. No quiere que el gasto público comprometa su programa.

Un hombre revisa los daños sufridos por un edificio tras un terremoto en Pereira.a / ANDRÉS MORENO / CONTACTO / EUROPA PRESS

A una semana de la tragedia que golpeó con distinta intensidad a 11 departamentos, los colombianos volvieron a mostrar, según el diario El Espectador, resiliencia y solidaridad, pero, también, "hay mucha frustración y dolor, tanto en la diáspora, que se siente lejos de su territorio justo cuando pasamos uno de los momentos más complejos de nuestra historia, como en las personas que viven en ciudades que no fueron afectadas por el sismo". Por eso es importante "que podamos reconocer las maneras de ayudar y, también, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos".

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La magnitud del desastre no impidió al presidente la promoción de parte de su agenda política. De la Espriella ratificó su acercamiento con Israel y comenzó la política de "mano dura" con los grupos armados de todo tipo. "Presidente, no use a Cristo para justificar la guerra", pidió el jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, al comentar las invocaciones del jefe de Estado a Dios, a Cristo Rey, a la Virgen de Fátima, así como a Donald Trump. También ha intentado mantener el estilo de su campaña electoral regalando balones de fútbol en una zona afectada como Buenaventura. "Cómo un presidente viene a una ciudad donde la salud está colapsada, la educación está colapsada, y le trae balones a la gente como si nosotros nos fuéramos a parar encima de los balones", se preguntó el activista ambiental Carlos Parra.