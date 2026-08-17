Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera dana del veranoPueblos donde más ha llovidoNuevo Sidi SalerTesoro natural Cullera"Supersábado" Fira XàtivaJorge Olcina
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas estratégicas" para "el enemigo"

Barcos iraníes de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz.

Barcos iraníes de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz. / HASAN SHIRVANI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  2. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  3. Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
  4. El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
  5. Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
  6. Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
  7. Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
  8. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios

Sergi Vidal volverá a encabezar la candidatura de Compromís en Potries en las elecciones municipales de 2027: "Continuidad no quiere decir inmovilismo"

Sergi Vidal volverá a encabezar la candidatura de Compromís en Potries en las elecciones municipales de 2027: "Continuidad no quiere decir inmovilismo"

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

Lucas Catalá sitúa al Grau de Gandia en el podio mundial universitario de remo con una medalla de bronce por equipos en Canadá

Lucas Catalá sitúa al Grau de Gandia en el podio mundial universitario de remo con una medalla de bronce por equipos en Canadá

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El exjefe de la policía de Valencia, un excomisario y un comisario principal son citados por la juez como investigados por el presunto amaño de un polémico examen en la cúpula policial

El exjefe de la policía de Valencia, un excomisario y un comisario principal son citados por la juez como investigados por el presunto amaño de un polémico examen en la cúpula policial

'Narratoheretgies': Xicotets relats, grans històries

'Narratoheretgies': Xicotets relats, grans històries
Tracking Pixel Contents