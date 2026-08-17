Guerra en Ucrania
Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod
El ataque también ha causado daños materiales en vehículos y un edificio, mientras uno de los heridos es un menor de 14 años
Europa Press
Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por el Ejército ucraniano contra la ciudad de Koloskovo, en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, se ha saldado este lunes con al menos seis muertos y cuatro heridos, entre ellos un menor de edad.
"Los terroristas de Kiev lanzaron misiles contra la localidad de Koloskovo, en el distrito de Valuysky", ha informado el gobernador de la región, Alexander Suvaev, en un mensaje en redes en el cual ha lamentado que seis personas han perdido la vida y otras cuatro, entre ellas un niño, han resultado heridas.
Concretamente, ha resultado herido un niño de 14 años, así como otras tres personas de las cuales dos recibieron asistencia médica, pero declinaron ser hospitalizadas.
Por causa del referido ataque, también se han visto afectados un coche y un edificio que, según Suvaev, ha quedado "calcinado".
- Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
- Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
- Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
- El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
- Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
- Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
- Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
- Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios