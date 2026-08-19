Las navieras toman precauciones y evitan el estrecho de Ormuz ante el temor a los ataques entre Irán y EEUU

El paso de buques a través del estrecho de Ormuz cayó este martes un 17% mientras que por el de Bab al Mandeb -la puerta de entrada al mar Rojo- aumentó un 53%, informó este miércoles el portal de monitoreo marítimo MarineTraffic, ante el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. La plataforma dijo en X que sus datos presenta una "marcada divergencia en la actividad del transporte marítimo a través de dos cuellos de botella clave de Oriente Medio el 18 de agosto", en una semana en la que las tensiones se han exacerbado en la región tras el vencimiento del plazo de 60 días acordado en el memorando firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán.

En el estrecho de Ormuz se confirmaron un total de 10 cruces el martes -seis que salieron y cuatro que entraron-, una caída del 17 % en comparación con los 12 registrados el día anterior, aunque el domingo la empresa contabilizó tan solo tres tránsitos. Además, la empresa indicó que el 17 de agosto se produjo un nuevo ataque en el estrecho que fue confirmado por la Organización Marítima Internacional (OMI) contra el buque granelero Minoan Dignity, con bandera de Liberia, que resultó en la muerte de un marinero.

Indicó también que los cruces en Bab al Mandeb alcanzaron los 46, un incremento del 53 % respecto a los 30 registrados el lunes, mientras que el domingo MarineTraffic contabilizó un total de 45 tránsitos, en un momento en el que los ataques del los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación saudí en el mar Rojo están remitiendo.

Las plataformas de monitoreo y analistas del sector alertan de que las navieras están tomando precauciones y prefieren evitar el estrecho de Ormuz, especialmente en medio de los intercambios de acusaciones entre Estados Unidos e Irán y la falta de desarrollos en las conversaciones sobre la reapertura del estrecho.

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La guerra, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EEUU e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.