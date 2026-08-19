Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo por calorPrecio VPOAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto

El Ejecutivo también cifra en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia-

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia- / Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 312 personas fallecidas en el país, 4.611 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
  2. El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
  3. Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: 'Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente
  4. Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
  5. La eclosión descontrolada de garrapatas en la Ribera obliga a cubrirse de “pies a cabeza” para trabajar en el campo
  6. València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas
  7. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
  8. La historia de José Comes: el joven agricultor de 25 años fusilado por gritar '¡Viva Negrín!' tras un día de fiesta con los amigos en Torrent

La diputación echa una mano de 20.000 euros al bienestar animal en Morvedre

La diputación echa una mano de 20.000 euros al bienestar animal en Morvedre

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Los profesores llevan sus reivindicaciones a la Fira de Xàtiva

Los profesores llevan sus reivindicaciones a la Fira de Xàtiva

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El puente de agosto no es el final de los incendios: más de 50.000 hectáreas quemadas en 26 años

El puente de agosto no es el final de los incendios: más de 50.000 hectáreas quemadas en 26 años

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy
Tracking Pixel Contents