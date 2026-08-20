Conflicto en Oriente Medio
Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda a Teherán
La Casa Blanca busca "aislar y derrotar la amenaza iraní" con medidas económicas históricas
Europa press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano.
En el mismo mensaje, ha amenazado con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán". "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.
A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", ha subrayado. "Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", ha alegado, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
Fuente: El Periódico
- Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
- El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
- Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: 'Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente
- Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
- La eclosión descontrolada de garrapatas en la Ribera obliga a cubrirse de “pies a cabeza” para trabajar en el campo
- València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
- La historia de José Comes: el joven agricultor de 25 años fusilado por gritar '¡Viva Negrín!' tras un día de fiesta con los amigos en Torrent