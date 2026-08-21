Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

EEUU crea un corredor secreto para facilitar la salida de petróleo de Ormuz, según Axios

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  2. Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
  3. La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
  4. Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
  5. Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
  6. El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
  7. València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
  8. La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche

Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona

Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona

Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

Vuelve la calma a la Comunitat Valenciana tras dos días de clima extremo

Vuelve la calma a la Comunitat Valenciana tras dos días de clima extremo

Turís y Montserrat prevén aumentar la cosecha de uva un 50 % en una vendimia adelantada por el calor

Turís y Montserrat prevén aumentar la cosecha de uva un 50 % en una vendimia adelantada por el calor

Algar marca su estrategia de desarrollo para la próxima década

Algar marca su estrategia de desarrollo para la próxima década
Tracking Pixel Contents