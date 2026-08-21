Posición común
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania
Redacción
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han exigido a Israel que "retire inmediatamente" los planes expansionistas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu en Cisjordania ocupada con su proyecto de asentamientos 'E1', que dividirá el norte y sur de ese territorio. "Exhortamos al Gobierno israelí a retirar inmediatamente estos proyectos y a poner fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Estas medidas no solo nos alejarán aún más de la paz, sino que continuarán debilitando la posición de Israel en la escena internacional", advirtieron los cuatro países europeos en una declaración conjunta difundida por la presidencia francesa.
El Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir 1.234 viviendas dentro del controvertido 'plan E1', con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este, desoyendo el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial.
Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto, y su licitación se produce pese a una apelación en contra presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén y a la que el Estado debía responder este septiembre.
"Las empresas no deben considerar presentar ofertas a las licitaciones para estos proyectos de construcción. Deben ser conscientes de las consecuencias jurídicas y reputacionales, en particular del riesgo de convertirse en cómplices de graves violaciones del derecho internacional", urgieron París, Londres, Berlín y Roma.
Según las cuatro capitales, el asentamiento 'E1' "comprometerá las perspectivas de una solución de dos estados al crear una división a través de Cisjordania y vulnerar la continuidad territorial de los Territorios Palestinos". "El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Esta es la posición de la comunidad internacional, reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", subrayaron.
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