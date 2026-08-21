Milei culpa a las feministas y al aborto de la baja natalidad en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, culpó este jueves a las feministas y a la legalización del aborto de la baja natalidad en su país, al afirmar que esto tiene consecuencias económicas y para el sistema de pensiones. "Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (símbolo feminista y de la lucha por el aborto legal). Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición", dijo el mandatario durante su discurso en el Council of the Americas, celebrado en Buenos Aires. La mayoría de expertos achacan el freno en la natalidad a las crecientes dificultades económicas de las familias como consecuencia de una política económica que ha empobrecido a la población. Los salarios bajos son actualmente la mayor preocupación de los argentinos.

El mandatario profundizó en su discurso al señalar las consecuencias que, a su juicio, genera la baja natalidad: "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. También en capital humano". Milei tiene una postura abiertamente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, que es legal en Argentina desde 2020, lo que supuso entonces un hito en la lucha feminista para toda Latinoamérica.

Acciones contra el aborto legal

En febrero de 2024, legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Miei, presentaron un proyecto para derogar el aborto voluntario. La legislación vigente permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita. Después de ese plazo, contempla el acceso a este derecho cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación.

Milei también ha cuestionado el aborto en escenarios internacionales. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2024, atacó al movimiento feminista y arremetió contra lo que llamó "agenda sangrienta del aborto".

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los nacimientos cayeron en Argentina durante la última década hasta 1,2 hijos por mujer, uno de los niveles mas bajos de la región y que el organismo achaca a factores como la creciente dificultad para concretar un proyecto familiar por factores económicos, laborales, habitacionales y de organización de los cuidados. Javier Milei dio este discurso ante el Council of the Americas, una conferencia anual organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.

Reforma macroeconómica

Argentina registró en julio pasado un superávit fiscal primario de 2,9 billones de pesos (unos 1.954 millones de dólares), un 69,2% más que en igual mes de 2025, según ha publicado el propio Gobierno esta semana. Pero este dato no esconde la grave situación económica de la mayoría de la población. Las dificultades se centran en los sectores populares en Argentina, con creciente impago de créditos. Las organizaciones sindicales calculan que unos 20 millones de personas en Argentina tienen algún tipo de deuda con entidades financieras, de las cuales 6 millones estarían en situación crítica.

Entre los sectores más golpeados están los jubilados. La jubilación mínima, que en agosto de 2026 equivale a 489.775,92 pesos (alrededor de 327 dólares) es insuficiente. Un sondeo realizado a nivel nacional, entre fines de julio y principios de agosto, por Atlas Intel y Bloomberg indica que la figura del presidente Milei cosecha una desaprobación del 62,4% y que ese rechazo creció 4,4 puntos respecto del registro obtenido en los meses previos. El 70% de los encuestados evalúa en forma negativa la situación económica del país.

Un estudio difundido este mes por la consultora Zentrix advierte de que el 61,9% de los consultados asegura haber tomado un crédito en los últimos seis meses. Más de la mitad (53,7%) sostiene que debió endeudarse porque sus ingresos no bastan para cubrir los gastos básicos y cerca de un cuarto (23,1%) lo atribuye al aumento de tarifas y servicios públicos.

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El presidente ultra defendió este jueves su plan económico en el Council of the Americas y atacó a quienes señalan el atraso de los salarios y el cierre de empresas. Mientras Milei se explayaba, miles de personas protestaban en la plaza de Mayo, en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada.