Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Colombia eleva a 319 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4o

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres detalla que aún hay 260 desaparecidos y 153.336 familias damnificadas

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia.

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia. / ERNESTO GUZMÁN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 319 personas fallecidas en el país, 4.506 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  2. Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
  3. La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
  4. Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
  5. Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
  6. El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
  7. València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
  8. La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche

Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona

Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona

Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

Vuelve la calma a la Comunitat Valenciana tras dos días de clima extremo

Vuelve la calma a la Comunitat Valenciana tras dos días de clima extremo

Turís y Montserrat prevén aumentar la cosecha de uva un 50 % en una vendimia adelantada por el calor

Turís y Montserrat prevén aumentar la cosecha de uva un 50 % en una vendimia adelantada por el calor

Algar marca su estrategia de desarrollo para la próxima década

Algar marca su estrategia de desarrollo para la próxima década
Tracking Pixel Contents