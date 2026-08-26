Quién hay detrás de Jabaroot, el grupo de piratas informáticos argelinos que atormenta a la inteligencia de Marruecos

Nuevo terremoto para la inteligencia marroquí, ya en pie de guerra con Madrid tras la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora, un ataque cibernético de dimensiones inéditas ha sacudido las estructuras de seguridad nacional del Reino de Marruecos. El grupo de piratas informáticos argelinos identificado como Jabaroot está detrás de la publicación masiva de expedientes que contienen los datos personales de aproximadamente 70.000 efectivos pertenecientes a las fuerzas policiales y de inteligencia marroquíes. De momento, los servicios de inteligencia efectúan la verificación de los documentos, en el que aparecerían nombres reales de viejos conocidos de las estructuras marroquíes, aunque cabe la posibilidad de que la lista esté desactualizada.

La filtración afecta directamente a miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los dos pilares fundamentales del aparato de seguridad de Marruecos. Entre la información divulgada figuran nombres completos, fechas de nacimiento, números de identificación oficial, rangos jerárquicos y otros datos de carácter confidencial. Para entender la envergadura de las filtraciones, los datos mencionan a figuras como Abdellatif Hammouchi, uno de los hombres que estaría detrás de la entrada masiva del 30 de julio, o a Fouad Ali el-Himma, consejero directo del rey Mohammed VI. Sobre esta última figura, los hackers aseguran que sería el presunto cerebro de una operación de la que tanto EEUU como Israel estarían al corriente.

Un mensaje tras la crisis migratoria de Ceuta

Lejos de presentarse como una acción ciberdelictiva común, Jabaroot ha atribuido a la filtración una motivación política explícita. El grupo ha presentado el ataque como un "mensaje dirigido a España" tras la grave crisis migratoria vivida a finales del pasado mes de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia la ciudad autónoma de Ceuta desde territorio marroquí.

Asimismo, los ciberdelincuentes aseveran que disponen de documentación interna reservada sobre los mandos policiales marroquíes y sobre las órdenes concretas impartidas durante el despliegue fronterizo en plena crisis. Los archivos fueron difundidos en primera instancia a través del canal oficial del grupo en Telegram. Sin embargo, el listado ha dejado de estar accesible después de que la plataforma eliminara los ficheros por violar sus términos de servicio. Por su parte, medios regionales como el portal marroquí Bladi.net recuerdan que la autenticidad global de los datos expuestos aún no ha sido contrastada ni verificada de forma independiente.

Ciberamenaza recurrente en Marruecos

La trayectoria de este colectivo refleja una escalada constante de ataques dirigidos contra organismos públicos del país magrebí desde 2025. En primer lugar, la Fiscalía marroquí inició una investigación penal tras la intrusión de Jabaroot en el sistema del Consejo Superior del Poder Judicial. El ciberataque salpicó al ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, al sacar a la luz supuestas irregularidades fiscales ligadas a la compra de una propiedad inmobiliaria de lujo. Más tarde, el grupo reivindicó una incursión masiva contra el Ministerio de Empleo y la CNSS (Caja Nacional de Seguridad Social), que culminó con la divulgación no autorizada de datos personales de casi dos millones de empleados y directivos marroquíes.

La envergadura de este último golpe sitúa a los servicios de contrainteligencia marroquíes en máxima alerta, mientras se analiza el impacto que la exposición de miles de agentes de inteligencia pueda tener en la seguridad del norte de África y el sur de Europa.

¿Un grupo o un 'lobo solitario'?

La trama de la identidad exacta detrás del alias, que se traduce del árabe como 'Todopoderoso' o 'Poderío', es tan enrevesada como enigmática, propia de las mejores novelas rusas de espías. No se conoce públicamente con absoluta certeza, pero las investigaciones y los análisis de ciberseguridad apuntan a varias hipótesis principales.

El régimen marroquí culpa a Argelia, su gran rival de la región. De hecho, el grupo ha emitido guiños patrióticos argelinos en sus foros y ha justificado varios de sus ciberataques como respuestas directas a operaciones mediáticas o cibernéticas marroquíes contra intereses de Argel.

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En cambio, para los servicios europeos de inteligencia, detrás del grupo se encontraría una sola persona, un "lobo solitario" que actua lejos de Marruecos pero que conoce los cimientos del aparato. Tal como recoge El Mundo, la compañía francesa de ciberseguridad CybelAngel investigó variantes del alias de Jabaroot en Telegram y dieron con otro alias: 3N16M4, que también utilizó en sitios como GitHub, una plataforma en la nube usada por programadores para almacenar y administrar códigos fuente de proyectos de software. También organiza torneos de hacking ético, donde casualmente participó este usuario, por lo que los investigadores pueden ver desde qué país se conectaba. Sus conclusiones los llevaron a un posible ingeniero informático, identificado como "tunecino que vive en Alemania", de acuerdo con el rotativo español, que también cita otra compañía de la competencia, Zecurion, que llegó a la misma conclusión. La firma de inteligencia cibernética española Navakintelligence, coincide en la hipótesis del profesional informático que actua de forma independiente, pero añade que se trataría de un exespía marroquí que emigró Alemania.