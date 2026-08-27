Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendiosSalud mentalVuelta España Comunitat ValencianaEducación polémicaTiempo en ValenciaVuelo Nueva York
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania

Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Cullera
  3. Los hijos del matrimonio de Cullera estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron
  4. Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
  5. Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Cullera estaban en shock
  6. La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
  7. La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa
  8. La Policía Nacional detiene a tres jóvenes por su implicación en la violación de una menor en Gandia

El verano dispara los casos de “otitis del nadador”: cómo proteger los oídos durante los baños en playas y piscinas

El verano dispara los casos de “otitis del nadador”: cómo proteger los oídos durante los baños en playas y piscinas

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Nuevo accidente por culpa de los jabalíes: Un motorista herido al chocar contra el animal cuando se iba a trabajar a Villalonga

Nuevo accidente por culpa de los jabalíes: Un motorista herido al chocar contra el animal cuando se iba a trabajar a Villalonga

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

El ayuntamiento reconoce los éxitos deportivos del Gandia Billar Club en el Campeonato de España

El ayuntamiento reconoce los éxitos deportivos del Gandia Billar Club en el Campeonato de España

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto
Tracking Pixel Contents