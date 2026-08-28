Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Ratko Mladić, el exgeneral serbobosnio y criminal de guerra fallecido el jueves en La Haya, será enterrado con honores de Estado por Serbia. Así lo ha informado el ministro de Justicia, Nenad Vujić, según publican este viernes diversos medios del país. "El general era un general y los protocolos, en estos casos, son conocidos", ha argumentado Vujić.

La muerte de Mladić —quien falleció en el centro de detención de La Haya mientras cumplía una condena a cadena perpetua dictada por la justicia internacional por el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo— ha reabierto viejas heridas entre sus víctimas, pero, sobre todo, ha evidenciado que el discurso ultranacionalista serbio sigue presente. Líderes nacionalistas, pero también medios de comunicación, no solo han lamentado la muerte del exgeneral convicto, sino que también han construido un relato de victimización en torno a la decisión del tribunal de La Haya de no conceder a Mladić el arresto domiciliario durante la última etapa de su vida.

Día de luto

En particular, los medios progubernamentales serbios amplificaron las afirmaciones de políticos nacionalistas de que Mladić fue "asesinado" por el tribunal de la ONU en La Haya porque no fue trasladado a Belgrado para recibir atención médica, tal como sus abogados habían solicitado repetidamente. "Desde Gavrilo Princip hasta Ratko Mladić, los mejores serbios son asesinados mientras están atados", declaró, por ejemplo, Aleksandar Vulin, exministro del Interior serbio y exjefe de la Agencia de Inteligencia de Seguridad.

Vulin argumentó que el Estado serbio le debe al criminal de guerra convicto Ratko Mladić "un funeral de Estado y militar, así como un día de luto”, según informó la agencia de noticias bosnia SRNA. De igual manera, Vojislav Šešelj, líder del ultraderechista Partido Radical Serbio, también condenado por crímenes en tiempo de guerra por el tribunal de la ONU, dijo que Mladić llevaba tiempo luchando contra una enfermedad grave y que los "villanos" de La Haya no le habían proporcionado un tratamiento médico adecuado durante varios años.

En el Parlamento

Además, según ha informado el medio transnacional 'Balkan Insight', cuando se conoció la noticia de la muerte de Mladić, Marina Raguš, una diputada del gobernamental Partido Progresista Serbio que presidía la sesión en el Parlamento serbio en ese momento, dijo que las autoridades de Belgrado hicieron todo lo posible por ayudar al criminal de guerra convicto. "Los ciudadanos de Serbia deben saber que el Estado serbio hizo todos los esfuerzos posibles", dijo Raguš.

La radiotelevisión pública de Serbia, RTS destacó además cómo el presidente serbio, Aleksandar Vučić, había apelado al tribunal la semana anterior para que liberara a Mladić y le permitiera ir a Serbia. "No entiendo por qué no permitirían a alguien pasar sus últimos días fuera de una celda de prisión. ¿Pero estoy particularmente sorprendido? No", llegó a decir Vučić en ese momento, según informó 'Informer', uno de los principales tabloides progubernamentales de Serbia.

El controvertido Milorad Dodik, líder de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD) y expresidente de la entidad de la República Srpska de Bosnia, de mayoría serbia, también describió la muerte de Mladić como un asesinato. "Esto realmente es un asesinato, porque todo apuntaba a su mal estado de salud, y este fue un enfoque organizado que estaba destinado a llevar a un desenlace fatal", afirmó Dodik, según la emisora pública de la República Srpska, RTRS.

La excepción de izquierda

La excepción han sido algunos partidos de la oposición de izquierda. "El criminal de guerra convicto Ratko Mladić ha muerto", escribió en X Aleksandar Radovanović, secretario general del opositor Movimiento de Ciudadanos Libres. "Fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio en Srebrenica. Esta es la única forma correcta de escribir la entradilla de la noticia de hoy", añadió Radovanović.

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En la misma línea, el opositor Frente Verde-Izquierda dijo en un comunicado que "la muerte de Ratko Mladić no pone fin a la cuestión de la responsabilidad por los crímenes cometidos; más bien, permanece la obligación duradera de garantizar que la verdad sobre el genocidio en Srebrenica y otros crímenes de guerra nunca se olvide ni se relativice". "En lugar de rendir homenaje, el Frente Verde-Izquierda pide a las instituciones estatales que impidan cualquier intento de glorificar a un criminal de guerra convicto en la esfera pública y expresa su plena solidaridad con las familias de las víctimas, a quienes, a diferencia de Mladić, se les ha denegado la justicia y la dignidad durante décadas".