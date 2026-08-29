GUERRA UCRANIA
Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Berlín
Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.
"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.
- Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
- El bar que trae 'cola' en la playa de Xeraco: La cultura del 'esmorzar' reúne una media de 300 personas cada día en este local
- Una inhalación tóxica es lo que podría estar detrás de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera
- La delegada del Gobierno confirma que el incendio del Saler fue intencionado
- Sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida': El dj ontinyentí Nando Costa se despide de su mujer
- El mayor incendio del Parque Natural en 40 años
- El fuego pone al Saler contra las cuerdas y devuelve el miedo a la Devesa
- Buscan a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent