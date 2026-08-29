Noruega despide al 'abuelo' Harald y arropa al nuevo rey Haakon en su primera intervención: "Ahora me toca a mi"

Las catedrales de toda Noruega despedirán con oficios religiosos dominicales al 'abuelo' Harald, el decano entre los reyes europeos y un monarca muy querido por sus compatriotas, fallecido el viernes a los 89 años. La radiotelevisión pública NRK transmitirá así no solo las imágenes de duelo procedentes de la catedral y el Palacio Real de Oslo, donde fueron trasladados los restos mortales el viernes y donde quedó instalada la capilla ardiente, sino también los homenajes que tienen lugar en todo el país nórdico, de 5,5 millones de habitantes. Como dijo en vida Harald V, los noruegos a menudo viven dispersos o en zonas remotas, pero pueden mostrar un gran sentimiento de unidad. El duelo por su rey va más allá de lo protocolario, ha adoptado perfiles de despedida a un familiar querido, entre mensajes privados de cariño y mares de flores como el que se extiende ante el Palacio Real.

Haakon: "Estamos de duelo"

"Mi querido padre. Estamos de duelo. Pero al mismo tiempo nos reconforta el consuelo y la fuerza que nos transmite tanta gente que nos acompaña en este duelo", afirmó Haakon, su hijo, en su primer discurso como rey ante sus compatriotas. Se dirigió a los noruegos en tono solemne, aunque por momentos con la voz entrecortada. "Fuiste un padre y un abuelo cálido y divertido, un amante esposo, un suegro generoso (...) Fuiste el cabeza de familia. Y sobre todo fuiste alguien comprometido con tus valores y con tus deberes", prosiguió Haakon. Afirmó a continuación que ese fue también el legado recibido en su momento de su abuelo y de su bisabuelo, para concluir con un: "Ahora me toca a mi".

Haakon recordó que adopta como rey el mismo lema que su padre, "Todo por Noruega". Algo que implica, dijo, "luchar para que todos en Noruega tengan la oportunidad de vivir una vida libre". También conlleva la responsabilidad, como nación, de contribuir de forma positiva al mundo y "en última instancia, significa estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la vida, por la libertad y la independencia de Noruega", concluyó.

Con este mensaje previamente grabado, de unos nueve minutos y pronunciado desde su despacho del Palacio Real, Haakon buscó sintetizar sus sentimientos privados con su papel de nuevo rey de Noruega, una figura con competencias representativas, pero con rango de autoridad moral.

La muerte de Harald, quien pese a sus múltiples problemas de salud no abdicó por considerar que su obligación era mantenerse en el trono hasta el último aliento, se ha producido en un momento complejo para la Casa Real. Haakon, de 53 años, se ha convertido automáticamente en rey y jurará su cargo ante el Parlamento el próximo martes.

Una multitud pasea por la avenida Karl Johans gate en Oslo, este sábado, un día después del fallecimiento del rey Harald V de Noruega. / Paloma Rocha / EFE

El relevo está enmarcado en un contexto de turbulencias procedentes principalmente de su esposa, Mette-Marit. La nueva reina consorte ha estado parcialmente apartada de la vida pública por una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018 y se restablece aún de su reciente trasplante de pulmón. A ello se suma el revuelo por el juicio contra su hijo mayor, Marius Borg Hoiby, condenado por violación y en arresto domiciliario, así como la amistad que mantuvo siendo princesa heredera con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El complejo papel de Mette-Marit

Los líos en torno a Haakon, su esposa o el hijo de ésta, nacido de una relación anterior, así como las extravagancias de la princesa Marta Luisa, hermana del nuevo monarca, llevan tiempo alimentando la prensa sensacionalista nórdica. De esa situación se ha pasado a la emoción en la despedida de Harald, el puntal de la estabilidad de la institución monárquica. Formó un matrimonio modélico con la reina Sonia, para el que tuvo que superar los obstáculos de la rigidez monárquica de la época, ya que fue la primera plebeya que accedió a la Corona noruega.

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Tras más de medio siglo junto a Harald, Sonia le ha traspasado a la también plebeya Mette-Marit el título de reina consorte. Los medios noruegos recuerdan ahora la historia de amor entre Harald y Sonia, lo que por contraste remite a Haakon y Mette-Marit. A falta del juramento protocolario ante el Parlamento, al nuevo rey le ha acompañado en los primeros actos protocolarios y audiencias como monarca su hija Ingrid Alexandra, la princesa heredera, de 22 años. Acorde con su papel de jefe del Estado de una monarquía parlamentaria y anclada en la Constitución, ha mantenido ya un primer encuentro con el jefe del Gobierno, el socialdemócrata Jonas Gahr Store.