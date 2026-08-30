El brote de ébola en RDC deja ya más de 2.860 muertos y los casos confirmados se aproximan a los 6.000

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC), el más letal de su historia reciente, deja ya más de 2.862 muertos y 5.945 casos confirmados en todo el país, según el último balance de este domingo, al término de una semana de nuevas propagaciones.

Ya son 60 las zonas sanitarias de emergencia identificadas por los equipos de contención tras la incorporación el pasado viernes de Biena y Manguredjipa, en la provincia de Kivu Norte, mientras la tasa de letalidad sigue subiendo lenta pero constantemente (ahora mismo es del 48,1%), de acuerdo con los datos recabados hasta el 28 de agosto.

El brote tiene su epicentro en la provincia de Ituri, base de operaciones de uno de los grupos armados más violentos de toda África, las Fuerzas Democráticas Aliadas, extensión en el país de Estado Islámico. Sus ataques, que dejan cada semana por norma decenas de muertos, han provocado sucesivos éxodos que han imposibilitado el seguimiento propicio de la enfermedad.

Muchos de estos desplazados acaban en la vecina región de Kivu, escenario a su vez de otro largo conflicto armado como es el que enfrenta al Ejército congoleño con las milicias del Movimiento 23 de Marzo, el M23, que ejerce el control de las capitales de sus dos provincias y ha emprendido su propio programa de respuesta al brote en relativa coordinación con las agencias médicas internacionales pero sin diálogo alguno con el Gobierno congoleño.

Ocho médicos asesinados

La violencia generalizada en las seis provincias donde se ha registrado el brote alcanza también a los sanitarios, víctimas de ataques específicos, "principalmente en comunidades mineras y entre grupos de hombres jóvenes", según la ONU: un total aproximado de 260 ataques que han dejado al menos ocho trabajadores médicos muertos, por no mencionar que el ébola ha matado ya a otros 43.

En una medida de absoluta emergencia, República Democrática del Congo ha recibido este sábado la primera remesa de la vacuna Ervebo, de dudosa eficacia frente a la cepa Bundibugyo que caracteriza al brote y para la que realmente no hay vacuna conocida.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, ha explicado que las 70.000 dosis en total que espera recibir RDC en próximos días serán empleadas en programas adicionales de ensayos. Los tests clínicos citados por la OMS concluyen que "los efectos secundarios graves de la vacuna son muy raros" y, por lo menos, se espera que concedan cierta protección frente a los contagios.