Kim Jong-un remodela la cúpula militar de Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha vuelto a nombrar a uno de los grandes hombres fuertes del Ejército norcoreano, Park Jong-chon, como vicepresidente de la Comisión Militar Central del país dentro de una serie de remodelaciones de la cúpula militar que también han alcanzado al Ministerio de Defensa, dirigido a partir de ahora por el que fuera jefe del politburó militar, Kim Song-gi.

El regreso de Park, antiguo comandante de artillería y jefe del Estado Mayor, experto sin parangón dentro del país en lo que a desarrollo de proyectiles se refiere, se produce apenas seis meses después de que fuera apartado del liderazgo militar. En el Noveno Congreso del Partido, celebrado en febrero, Park renunció a todos sus cargos clave y fue reasignado como asesor del Ministerio de Defensa Nacional.

El desde ahora exministro de Defensa, No Kwang-chol, pasa a desempeñar un rol en el Departamento de Industria de Municiones del Comité Central del Partido de los Trabajadores, según informa la agencia oficial norcoreana KCNA, dentro de una remodelación estructural "para la mejora y el desarrollo de la defensa general en el futuro".

Proceso de modernización

Expertos consultados por el 'Korea Herald' enmarcan estos cambios en un proceso de modernización de los sistemas de armas avanzados, en el caso de Park y, en lo que concierne al traslado del ministro de Defensa, a un afán integrador del "control político e ideológico del partido en los asuntos administrativos y exteriores del Ejército" por parte del líder norcoreano.

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A ello hay que añadir un impulso generacional, como revela el ascenso de hasta ahora jefe de la Oficina de Seguridad Militar, Yu Kwang-u, a la subdirección del Politburó General del partido.