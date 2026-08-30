Islandia rechaza integrarse en la UE en un referéndum finalmente dominado por el "no" al ingreso

El pulso entre el "sí" y el "no" a la reapertura de las negociaciones para el ingreso de Islandia en la Unión Europea (UE) se ha decantado por el rechazo a retomar el proceso de adhesión, abandonado en 2013. Escrutado el 90% de los votos, la victoria del "no" es incluso bastante abultada --un 52,5 % frente al 47,5 % para el "sí"--, teniendo en cuenta que se llegó al referéndum, celebrado el sábado, con los sondeos apuntando a un empate o una ligera ventaja para el "sí".

El resultado es un revés no solo para la jefa del Gobierno, la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, quien aceleró la convocatoria del referéndum. Supone además un toque de atención para el conjunto de UE, que aspiraba a la adhesión de un contribuyente neto y a ampliar su presencia en el Ártico.

Finalmente se ha impuesto el ámbito rural y el sector pesquero, receloso de perder el control sobre los caladeros, frente al voto ciudadano de Reikiavik, la capital, cuyos dos distritos se decantaron claramente por el sí. El escrutinio fue de vértigo. Empezó el conteo pasada la medianoche islandesa con una ventaja, aunque mínima, para el sí. A medida que llegaban datos de las regiones más remotas, la correlación de fuerzas colocó a ambos bandos al filo de la navaja. Con el conteo procedente de los últimos distritos, cuyo procesamiento fue lento, se consolidó el vuelco hasta afianzarse el "no".

El índice de participación se situó sobre el 80 %. Era un nivel similar al alcanzado en las elecciones nacionales de hace dos años, que dieron la victoria a la socialdemócrata Frostadóttir. La primera ministra, que gobierna al frente de un tripartito desde 2024, ha sido la impulsora de este referéndum e incluso aceleró su convocatoria, que en principio estaba planteada para 2017. Fue a raíz de la incertidumbre creada por el ímpetu anexionista de Donald Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y considerando que el país estaría mejor protegido bajo el paraguas de la UE.

La pesca impone su ley

Islandia es miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la zona Schengen, por lo que tiene acceso al mercado del bloque comunitario. Es asimismo miembro fundacional de la OTAN, aunque no tiene ejército propio sino que su defensa depende de un acuerdo bilateral con Estados Unidos desde 1951.

Para muchos islandeses, no estaba claro qué ventajas aportará al país el ingreso. La esperanza de que, como miembro de la UE, se sería más fácil frenar la inflación que agobia a los ciudadanos del país más caro del mundo favorecía al sí. Pero han pesado mucho más los temores del sector pesquero a perder el control sobre sus caladeros. Islandia debe un 7 % de su PIB a la pesca.

Una victoria del "sí" habría implicado reanudar las negociaciones interrumpidas hace más de una década. Para entonces se habían abierto 27 de los 33 capítulos previstos, pero no los de pesca y agricultura. Se planteó la consulta como un primer paso hacia el ingreso. De haber ganado el "sí", quedaba pendiente someter a un segundo referéndum el acuerdo alcanzado entre las partes. Bruselas se había comprometido a dar "soluciones creativas" a Reikiavik. Ni así logró vencer la resistencia de los contrarios al ingreso.

Sacudida sobre Bruselas

El resultado es un mensaje negativo para el conjunto de la UE. Bruselas ansiaba el sí de Reikiavik, a modo de bálsamo frente a su división actual, las complejas negociaciones con los candidatos de los Balcanes y las incertidumbres que plantean Ucrania o Moldavia. Desde 2013, en que ingresó Croacia, no ha habido nuevas incorporaciones y en cambio escuece aún el ‘brexit’, la salida del Reino Unido.

Reikiavik solicitó por primera vez el ingreso en 2009, tras el colapso de su sistema bancario arrastrado por la crisis global. El posterior avance del euroescepticismo precipitó la interrupción de las conversaciones. La negociación quedó formalmente en suspenso, ya que para Bruselas no estaba definitivamente rota. Parecía relativamente fácil retomarlas, de existir la voluntad política para ello. También se contaba con un ingreso rápido, en unos dos años, para este teórico aspirante ideal a la adhesión.

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La isla, con 397.000 habitantes, está envuelta, al igual que Groenlandia, en la disputa entre Estados Unidos, Rusia y China por el dominio de las rutas de navegación árticas. Eso ha dado al referéndum una dimensión geopolítica global, aunque la decisión sobre si acercarse más o no a la UE correspondía a los 273.000 ciudadanos con derecho a voto.