Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato ValenciaTiempo en ValenciaAhogamiento ríosmatrimonio Culleralistas de espera Comunitat ValencianaCordà PaternaSeguridad Social
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Próximo

Irán y EEUU vuelven al intercambio de ataques tras un mes de parón y presión económica

Washington ha disparado este lunes por la noche contra dos supuestos lanzadores de misiles en la isla iraní de Larak, en la entrada de Ormuz, que supuestamente estaban disparando cohetes cargados con minas hacia las aguas del estrecho

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Después de un mes de parón en los ataques —en julio EEUU e Irán estuvieron intercambiando bombardeos casi a diario en el estrecho de OrmuzTeherán y Washington han vuelto a los ataques este lunes por la madrugada.

Este nuevo intercambio daña seriamente los esfuerzos de mediación de Pakistán y Qatar, que la semana pasada aseguraron estar "satisfechos con avances positivos" en reuniones con altos cargos iraníes y estadounidenses.

Los bombardeos han empezado a primera hora de la madrugada de este lunes, cuando la marina estadounidense ha disparado contra dos lanzadores de misiles en la isla de Larak, en la costa iraní de Ormuz.

Según el Pentágono, estos lanzamisiles se disponían a disparar cohetes cargados con minas marinas en dirección a las aguas del estrecho. Irán, como respuesta, ha bombardeado a primera hora de la mañana de este lunes bases de EEUU en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ambos países han asegurado haber repelido los ataques.

"Este estado de ni guerra ni paz no es una solución sostenible, de la misma forma que atacar a los países del Golfo y a Jordania ha demostrado ser un fracaso. Necesitamos soluciones políticas realistas y sostenibles, que tengan en cuenta las dimensiones diplomáticas y económicas de esta crisis. Y esto debe empezar para devolver la navegación del estrecho de Ormuz a la normalidad", ha declarado este lunes el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, cuyo gobierno ha cortado toda relación comercial con Irán.

Esta es, de hecho, una de las reclamaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a sus aliados, después de que hace unos días la Casa Blanca desplegase la operación "Paria Económico", con la que EEUU busca ahogar económicamente a la República Islámica.

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Sara Fernández

Trump, de hecho, ha publicado durante la madrugada de este lunes un vídeo de inteligencia artificial destruyendo y bombardeando lo que él mismo asegura que es la isla iraní de Jarg, el punto neurálgico del comercio internacional de crudo del país persa. "¡Jarg siendo reducida a escombros!", ha añadido el multimillonario en su mensaje en redes sociales.

Paso cerrado

Además de sus ataques contra Jordania y EAU, Irán también ha disparado este lunes por la mañana contra varios cargueros que intentaban cruzar Ormuz a través de aguas territoriales de Omán, país que posee territorio en la orilla sur del estrecho.

Ambos países, a finales de agosto, llegaron a un acuerdo para la reapertura de la vía, pero Teherán asegura que la vuelta a la normalidad tan solo ocurrirá si EEUU "termina con sus provocaciones".

"La marina de la Guardia Revolucionaria avisa que el destino de cualquier barco que viole las reglas de seguridad en Ormuz será el mismo [que los atacados este lunes]. Es obligatorio que cualquier navío siga las regulaciones establecidas por la Guardia Revolucionaria para navegar por la vía", ha declarado Teherán en un comunicado este lunes:

Noticias relacionadas

"Las empresas navieras no deberían dejarse engañar por las provocaciones del Ejército estadounidense, asesinos de niños, y no deberían exponer innecesariamente a sus tripulaciones y carga", ha continuado el comunicado. Irán, desde el inicio de la guerra, ha matado con sus ataques a 19 marineros en Ormuz, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin a 40 años de aislamiento: las obras junto a La Fe 'rescatan' a un bloque de vecinos
  2. Condenado un capitán de yate por robar un catamarán del puerto de València
  3. El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
  4. Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent
  5. El atrapamiento por succión que pudo causar la muerte del matrimonio irlandés en Cullera, un accidente poco frecuente pero letal
  6. Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de València
  7. Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
  8. Nueve años de trabas dejan al pueblo del Saler sin la barrera de cañones prevista

Los auriculares que leen el cerebro ya están aquí: ¿qué pasará con nuestra privacidad?

Los auriculares que leen el cerebro ya están aquí: ¿qué pasará con nuestra privacidad?

Onimusha rompe dos décadas de silencio mientras NBA 2K27 renueva su fórmula clásica de baloncesto

Onimusha rompe dos décadas de silencio mientras NBA 2K27 renueva su fórmula clásica de baloncesto

La palista de Antella Bàrbara Pardo suma su quinta medalla internacional del año con la plata en el mundial de Polonia

La palista de Antella Bàrbara Pardo suma su quinta medalla internacional del año con la plata en el mundial de Polonia

Xeraco brilla en una jornada històrica de la Volta a Espanya 2026: “Estem en el mapa mundial de l’esport”

Xeraco brilla en una jornada històrica de la Volta a Espanya 2026: “Estem en el mapa mundial de l’esport”

Detenido tras prender fuego de forma intencionada a una casa en la localidad de Anna

Detenido tras prender fuego de forma intencionada a una casa en la localidad de Anna

Vandalizan un mural propalestino en Quart de Poblet con símbolos nazis y proclamas racistas

Vandalizan un mural propalestino en Quart de Poblet con símbolos nazis y proclamas racistas

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El Real Madrid paga la cláusula de rescisión del racinguista Sergio Martínez

El Saler recupera la normalitat després de l’incendi amb la reobertura de carreteres, platges i accessos a la Devesa

El Saler recupera la normalitat després de l’incendi amb la reobertura de carreteres, platges i accessos a la Devesa
Tracking Pixel Contents