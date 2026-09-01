Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Israel lanza una operación terrestre en Daraa, suroeste de Siria, en una nueva incursión contra el país

El Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio sirio, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país.

La misma se ha producido este martes en la referida zona del suroeste de Siria, cuando diez vehículos militares israelíes han entrado en la localidad y se han desplegado por los barrios residenciales, según informa la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que agrega que las fuerzas israelíes estacionadas en el cuartel de Al Yazira han disparado con ametralladoras pesadas contra viviendas de la localidad de Maariya.

Esta nueva incursión israelí en territorio sirio llega apenas unos días después de que las autoridades sirias denunciaran que unidades terrestres del Ejército de Israel estaban perpetrando una nueva operación en la campiña sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.