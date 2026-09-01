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En Tocumbo

Fuerzas federales de México matan al líder del cartel de los Reyes Luis Enrique Barragán

Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares

Cuerpo policial mexicano en una actuación contra los cárteles.

Cuerpo policial mexicano en una actuación contra los cárteles. / EFE

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Redacción

El Gobierno mexicano confirmó este martes el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias 'El Güicho' o 'R5', líder del cartel de Los Reyes y señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores de aguacate en Michoacán, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales de que Barragán Chávez murió junto con otro presunto integrante del grupo criminal durante un operativo realizado en Tocumbo, en el oeste de México en el que los presuntos delincuentes agredieron a los agentes de fuerzas federales.

"Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique "N", alias "El Güicho" o "R5", identificado como líder del cartel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región", expuso el funcionario.

El titular de la SSPC precisó que 'El Güicho' contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

Barragán Chávez había cobrado mayor relevancia dentro del cartel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias 'La Quiringua', otro de los principales dirigentes de la organización, en un operativo realizado a comienzos de agosto.

En Michoacán

Tras esa detención, las autoridades identificaron a 'El Güicho' como responsable de la estructura criminal. El cartel de Los Reyes opera principalmente en municipios del occidente de Michoacán, una de las principales regiones productoras de aguacate del país y donde las autoridades han reforzado durante los últimos meses los operativos contra la extorsión.

La organización está vinculada con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales surgida para disputar territorio al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Estados Unidos designó en febrero de 2025 a Cárteles Unidos y al CJNG, entre otras organizaciones mexicanas, como organizaciones terroristas extranjeras.

Extorsión al sector aguacatero

La extorsión a productores, envasadores y transportistas de aguacate y otros productos agrícolas se ha convertido en uno de los principales focos de la estrategia de seguridad en Michoacán, el mayor estado productor de aguacate de México.

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El sector aguacatero tiene especial relevancia en la relación con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas, y los problemas de seguridad han provocado en distintas ocasiones afectaciones al comercio bilateral.

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