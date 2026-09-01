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Europa tiene un problema para aplicar sus leyes digitales: estos expertos piden crear una nueva agencia para resolverlo

Los autores de un nuevo informe advierten que la fragmentación nacional hace peligrar el cumplimiento de ambiciosas normativas digitales de la Unión Europea como las que regulan las redes sociales o la inteligencia artificial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. / JOHN THYS / AFP

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

La Unión Europea tiene un problema para aplicar su extensa regulación digital. En el bloque comunitario existen "171 leyes digitales (que) otorgan a 315 organismos 597 mandatos de gobernanza que se solapan y, en ocasiones, entran en conflicto", advierte un grupo de expertos.

Para resolver ese defecto proponen la creación de una agencia europea que garantice la aplicación de leyes como las que regulan las redes sociales o las aplicaciones de inteligencia artificial.

En un nuevo documento, los analistas Kai Zenner y Maria Koomen piden a la UE centralizar la aplicación de esas casi 200 normativas mediante la creación de una Agencia de Cumplimiento Digital. Zenner es el jefe de gabinete del eurodiputado alemán y conservador Axel Voss.

La fragmentación actual "genera incertidumbre jurídica y aumenta los costes de cumplimiento para todos los agentes del mercado, al tiempo que permite a las mayores empresas tecnológicas considerar el cumplimiento de las normas de la UE como algo negociable".

En la UE hay 171 leyes digitales que otorgan a 315 organismos 597 mandatos de gobernanza "que se solapan y, en ocasiones, entran en conflicto"

Para resolverla, los autores proponen crear un foro de cooperación entre países que establezca las bases de esa agencia. Este organismo garantizaría simplificar los procesos de cumplimiento de las leyes en lugar de repartir esa responsabilidad "entre más de 300 organismos de la UE y nacionales, muchos sin el personal, la experiencia ni la independencia necesarios para actuar de forma coherente".

Presión política

Ambos expertos advierten que parte del problema actual reside en que la encargada de hacer cumplir esas leyes digitales es la Comisión Europea, que a su vez es quien negocia con potencias extranjeras. Esa realidad hace que Bruselas quede más fácilmente expuesta a presiones políticas para rebajar el impacto de las normas aprobadas democráticamente.

Sin ir más lejos, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, pidió el año pasado retrasar una sanción antimonopolio contra Google por temor a que la multa hiciese descarrilar una tregua comercial entre la UE y Estados Unidos. Bajo la presidencia de Donald Trump, la primera potencia mundial lleva meses tratando mediante amenazas que el bloque europeo no aplique las leyes que afectan a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / Fred Guerdin/EU

Los autores proponen que, en el largo plazo, esa agencia sirva para adoptar una reforma de los Tratados de la UE para que a partir de 2030 se afiance una aplicación independiente de la ley. Koomen ha defendido en declaraciones a Euronews que ahora existe una ventana de oportunidad "poco habitual" para que la CE actúe, "corrija" el problema "de forma estructural" y evite así que el ambicioso marco regulatorio europeo quede reducido, en la práctica, a papel mojado.

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Fuente: El Periódico

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