Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Irán eleva a más de 140 las personas heridas en los últimos ataques de EEUU contra el país

Las autoridades iraníes han elevado a 142 el número de personas que han resultado heridas por causa de los últimos ataques perpetrados por Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre contra el país, los cuales se han cobrado, a su vez, la vida de, al menos, 18 personas.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpur, en un mensaje en redes sociales en el cual ha precisado que 61 de ellas eran mujeres y 44 menores de edad.

"Detrás de cada número, hay una persona y una familia", ha sostenido el portavoz con relación a los últimos ataques aéreos perpetrados por el Ejército estadounidense contra la República Islámica.